中國阻止捷克參議長訪台失敗 歐洲或掀仿效風?

捷克參議院議長維特奇（Miloš Vystrčil）所率領的訪問團於周日(8月30日)上午抵達台灣，由台灣外交部長吳釗燮親自接機，並受到熱烈的歡迎，維特奇一行近90人將於周一開始展開政、商、學界的拜會行程，為期五天，包括晉見台灣總統蔡英文等，這是台捷外交有史以來最高層級的交流。中國阻止這一訪問無效，評論指或引發歐洲國家仿效訪颱風。

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據美國之音今天報道稱，捷克訪問團抵台，觀察人士指：中國脅迫外交失效，歐洲恐掀仿效風。

據台灣外交部表示，維特奇登機前已定調，此次訪台旨在彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，即自由、民主和人權之價值。民進黨發言人謝佩芬也透過新聞稿表示，此次捷克訪團來台，是台捷雙邊共同努力，“共同抵抗中國壓力的成果，也是台灣人民集體讓國際看見台灣的正向收穫。”

該報道稱，維特奇無懼中國威脅且高調訪台已引來中國外交部以“卑劣行徑”叫罵。據環球網周日報道，中國駐捷克使館更批評維特奇是“出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政”，除強烈譴責和反對外，還再次呼籲捷克恪守一中原則，維護中捷關係大局。

美國之音引述多位觀察人士表示，雖然捷克總統澤曼(Miloš Zeman)親中，但捷克主流民意支持訪團強化台捷友好關係，而維特奇這位捷克備位元首抵台也代表中國的“脅迫外交”失靈，後續若引發其他歐洲國家仿效之連鎖效應，恐讓中國更頭痛。

捷克訪團除了開啟歐州“嗆中”第一槍的政治效應外，後續在台所進行的經貿交流也可望拉擡兩國的投資意向、共創後疫情時代的商機和供應鏈重組，而台商透過捷克“跳板”歐洲市場，也將為兩國經濟注入活水。

捷克前議長柯佳洛年初規畫訪台，但遭到中國高壓威脅，間接造成柯佳洛的猝死，引發參議院和捷克人民對中國高度反感，參議院並以50:1壓到性的票決、支持繼任的維特奇議長完成柯佳洛遺願，率團出訪台灣。

該報道稱，而捷克訪團抵台前，上周也有70位分屬歐洲議會、美、英、德、法國國會議員，共同發表書面聲明，力挺維特奇率團訪台，彰顯西方民主國家反共陣營的聲浪高張。