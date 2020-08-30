字節跳動回應：將嚴格遵守國家相關進出口條例

8月30日晚，字節跳動在其官方頭條號上回應，公司關注到商務部和科技部於8月28日聯合公布《關於調整發布的公告》，公司將嚴格遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》，處理關於技術出口的相關業務。

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法新社表示，上述表態意味着字節跳動必須獲得中國政府的批准才能將其視頻共享應用出售給一家美國公司。抖音自稱，目前有超過6億的活躍用戶。2020年8月，總下載量已經突破20億次。正當Tik Tok風靡全美，上線不到三年便征服一億用戶之時，美國政府以信息安全為由，以政治方式強行干預這家來自中國的APP在美運營。

TikTok 收購案恐要生變。

微軟一直是收購 抖音TikTok 談判的領頭羊 ，隨後，Twitter、Netflix 和 Oracle 紛紛加入與 TikTok “私聊”談判行列。最近，“半路殺出”沃爾瑪，據說看重了 TikTok 短視頻帶貨能力。種種混亂之中，TikTok 首席執行官凱文 · 梅耶 （Kevin Mayer）在任職不到六個月後，於 8 月 27 日宣布辭職 。

8 月 28 日，中國突然限制人工智能等敏感技術出口。商務部會同科技部調整發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》（商務部科技部公告 2020 年第 38 號），將 AI 等敏感技術列為限制出口對象。

此時距離上一次目錄修訂 2008 年，已經過去12年。基於 2008 年版目錄，此次調整共涉及 53 項技術條目：刪除 9 項禁止類或者限制類條目；新增 23 項限制類條目（包括人工智能技術）；對 21 項條目的控制要點和技術參數進行了修改。