王毅抵柏林前 德議員警告本國外長:中國已經喪失了“成為值得信賴之夥伴的資格”

正在歐洲訪問的中國外長即將抵達德國。從兩國的官方表態來看，王毅將在德國受到熱烈歡迎。聯邦議會人權委員會的三名議員則寫信警告德國外長馬斯，中國已經喪失了“成為值得信賴之夥伴的資格”。多名德國議員要求對華採取強硬立場。

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據德國之聲報道，《南德意志報》首先披露了這封信函的內容。三名議員分別是聯邦議會人權委員會主席延森(Gyde Jensen，自民黨)、長年關注中國人權議題的委員會發言人鮑澤(Margarete Bause，綠黨)以及來自執政黨基民盟的人權問題資深議員布蘭德(Michael Brand)。他們同時也都是今年春天剛剛成立的"對華政策跨國議會聯盟"之成員。

在致德國外長馬斯(Heiko Maas)的這封信函中，三名議員警告，此次外長會晤"只應用於交流雙邊及國際關係的看法"，不應被中國當局用於"國內或國際的宣傳"。

信函還呼籲德國聯邦政府利用此次會晤的契機"明確無誤地要求關閉殘暴關押新疆維吾爾人的營地"。三名議員還提到了香港議題，指出北京的行為已經"粗暴地破壞了國際法準則"，因此現在必須採用"不再是總體克制的"語氣。當前中國領導人"在內政及外交方面變得更有攻擊性，因此喪失了成為值得信賴之夥伴的資格"。

德國之聲說，來自執政黨以及在野黨的三名議員還警告說，中國當局的行為與"和睦共處"之原則相抵觸，不論在國內、地區還是國際層面上都加劇了緊張態勢，對國際秩序構成了威脅。他們呼籲德國外長馬斯在會晤時對這些問題進行明確的表態。

信函指出，即便在面對德國以及歐洲時，中國也顯露出"毫無遮掩的權力訴求"；中國正在互聯網等各種場合"大力宣傳貶低民主體系，試圖通過歪曲事實、虛假陳述、金錢利誘等手段，在歐洲散播極權主義敘事。"三名議員強調，正擔任歐盟輪值主席的德國聯邦政府現在有責任"做出明確的表態"。

中國外長王毅目前正在歐洲進行訪問。繼挪威、意大利、荷蘭、法國之後，他將在下周初抵達最後一站德國。就在王毅啟程訪歐之前，中國外交部發言人趙立堅8月24日表示，新冠爆發以來中國外長的首次出訪受到有關國家的"熱烈歡迎"；充分體現了雙方對中歐關係的重視；面對疫情，中歐本着同舟共濟、共克時艱的精神，相互支持、相互幫助。

該報道稱，而德國政府官方此前面對北京強推港版《國安法》等舉措，始終沒有較為強硬的表態，只是象徵性地宣布暫停執行與香港的引渡協議。在8月28日的新聞發布會上，總理默克爾提及歐中關係時則表示，雙方應保持對話，不僅要談可以合作的話題，例如氣候變化問題，也要談存在分歧的難題，例如香港問題。"我們希望繼續進行對話，並為多邊主義樹立樣板。"