華為抱怨美國政客要其死 仍報日賺過億

在美國打擊下，華為公布的上半年財報營收仍然亮眼，達人民幣4507億元（約新台幣1兆9200億元），年增13.7%；凈利431億元，年增23.5%。換算華為上半年每天約賺新台幣10億元，約合2.285億元人民幣。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，美國打壓財報仍亮眼，華為上半年日賺10億元。據e公司微博公布，華為投資控股28日發布上半年財報，營收為4507億元，年增13.7%；凈利431億元，年增23.5%。半年報顯示，上半年華為消費者業務成長最快。其中，消費者業務收入為2558億元，年增15.9%；營運商業務收入1596億元，年增8.9%；企業業務收入363億元，年增14.9%。

華為的消費者業務已經過半。2019年，華為消費者業務在總營收中佔比為54%，今年上半年華為消費者業務營收佔比提升至56%。

2019年上半年，華為營收為人民幣3965.38億元，年增22.9%；凈利349億元，年減10.1%。

分季來看，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的影響較為顯著。數據顯示，今年第1季華為營收為人民幣1806億元，年增2%；凈利133.47億元，年減7.6%。

進入第2季後，華為盈利能力才開始提升，營收為2701億元，季增49.6%，凈利297.53億元，季增122.9%。

出貨率方面，據市場調查機構Counterpoint的最新報告顯示，今年4月，全球智慧型手機總出貨量為6937萬支，年減41%。其中，華為以21.4%的市場佔有率首次超越三星的19.1%，成為全球第一。

中央社說，當時有分析指出，因為疫情影響，三星的核心市場，如巴西、印度、美國和歐洲等，都受到明顯的衝擊；而華為的穩定表現，主要得益於中國國內市場，得以彌補在海外市場的損失。