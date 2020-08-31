中印邊境衝突再起 北京反控印度越線佔領班公湖南岸

中國官媒新華社引述共軍西部戰區表示，印度軍方今天破壞雙方共識，再次越線占控班公湖南岸等地，譴責印度“出爾反爾、背信棄義”。不過印度陸軍則指是共軍試圖佔領當地，事件成羅生門。

廣告 繼續瀏覽後續

中國反控印度越線佔領班公湖南岸，中央社說，邊界衝突再起。中國官媒新華社引述共軍西部戰區表示，印度軍方破壞雙方共識，再次越線占控班公湖南岸等地，印度陸軍也指控是共軍試圖佔領當地。

據新華社引述中國人民解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校表示，印度軍方今天破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖（位於西藏和喀什米爾交界，印度稱“班公錯湖”）南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，“公然挑釁，造成邊境局勢緊張”。

不過印度也作出類似指控。印度陸軍聲明指，29至30日連夜發現大量共軍士兵到班公錯湖南岸，試圖佔領這個地區，而印軍先發制人，加強印度陣地措施，阻止共軍“試圖改變現狀的意圖”。事件因此成為羅生門。

據新華社指，印度此舉“嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾，背信棄義，中方對此表示強烈反對”。報導表示，共軍嚴正要求印度立刻撤回“非法越線”占控兵力，嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，避免事態進一步升級。報導稱，中國軍隊正採取必要應對措施，並密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

據中央社說，中印雙方於5月初在拉達克東部對峙，並於6月15日在加萬谷爆發衝突，導致20名印軍死亡，外傳共軍有40人死傷。事件過後，中印軍方指揮官曾進行5輪會議試圖解決對峙問題，但目前談判似乎陷入僵局。