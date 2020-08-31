中國召見捷克駐華大使抗議

中國外交部今晚表示，中國外交部副部長秦剛日前約見捷克駐中國大使佟福德，就捷克參議院議長維特齊訪台提出交涉，指維特齊此舉“冒天下之大不韙”，中方必將做出必要的反應。

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據中央社今天報道，中國外交部日前就捷克參議院議長維特齊訪台提出交涉，指維特齊此舉“冒天下之大不韙”，中方必將做出必要的反應。中國外交部官網在晚間公布這項訊息，並指其歐洲司負責人及中國駐捷克大使館，也分別就此向捷克駐中國大使館、捷克外交部提出交涉。

根據公布內容，秦剛向佟福德（Vladimír Tomšík）說，維特齊（Miloš Vystrčil）罔顧中方堅決反對和嚴正交涉，“出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動”下，執意赴台訪問，“公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政”，中方對此予以強烈譴責。

據秦剛聲稱，“一個中國”原則是捷克國家外交政策，是中捷關係的政治基礎。維特齊作為捷克領導人“公然冒天下之大不韙”，違背捷克官方一貫承諾奉行的“一個中國”政策，嚴重違背國際法和國際關係基本準則。中方將做出必要的反應，維護自己的正當利益。

中央社報道，秦剛說，中方敦促捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識維特齊訪台本質，“不要低估14億中國人民堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和決心”，以實際行動恪守“一個中國”原則，避免雙邊關係因維特奇這種“惡意、短視行為”受到進一步損害。