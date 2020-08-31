中國智庫指美軍機穿越台灣還疑從台灣起降 台空軍鄭重指是假消息

中美關係緊繃、台海局勢動蕩，中國北京大學海洋研究院“南海戰略態勢感知計畫”（SCSPI）31日於推特發文指出，一架美國軍機穿越台灣；但對此消息，台灣空軍司令部晚間鄭重反駁，強調此為假消息，不但與事實完全不符，更嚴重破壞區域安全與穩定。

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據上報今天報道稱，中國智庫稱美軍機穿越台灣，台灣空軍打臉：假消息破壞區域穩定。消息稱，中國智庫（SCSPI）於31日表示，一架美國軍機穿越台灣，對此空軍司令部鄭重反駁，強調此為假消息。

近期，京大學海洋研究院“南海戰略態勢感知”計畫平台經常在推特上揭露美國軍機動態，31日又再次發布圖文指稱，一架疑似美軍RC-135W電子偵察機從台灣中部機場起飛，穿越台灣並在附近繞行，並反問，“是否為訊號異常？有人可以確認嗎？”

空軍司令部31日晚間發布新聞稿，鄭重駁斥此為假消息，並強調與事實完全不符。

該報道稱，針對中共官方媒體所發布的不實訊息，台灣空軍表示此舉無助於兩岸和平發展，反而嚴重破壞區域的安全與穩定。對於台海周邊海、空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為均能充分掌握與嚴密監控，並適切應對處理，請國人放心。

上報說，台灣國防安全研究院日前表示，對於中國智庫“南海戰略態勢感知”計畫平台經常在推特上接露美國軍機動態的行為，為“灰色衝突”的手段之一，表示中共藉民主體制的漏洞、媒體產業競爭塑造美國為局勢不安的主因。台灣國防安全研究院強調“灰色衝突”是國安新挑戰，意旨“未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用”，攻擊方讓被攻擊者難以決定，於是以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是決策延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。