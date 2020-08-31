中國蝗災疑又來了 糧食供應添壓

黃脊竹蝗群6月份自老撾越境侵入雲南省江城，逐漸北移，迅速擴大影響範圍。到8月17日，雲南省受影響的面積已經有11個縣、106平方公里的土地。

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據自由亞洲引述南華早報消息指，中國雲南等南部省份正面臨著幾十年來最嚴重的蝗災。據《南海早報》報道，目前雲南省政府已經派出了上萬名調查員深入農村和森林探查災情。中國農業農村部7月底在江城召開了緊急救援演習，參加演習的包括雲南省和周邊的四川、廣西、貴州等省份。但雲南當地的調查員表示，要在山地控制移動性很強的蝗群，非常困難。而本次蝗災的數量是數十年以來最大的，當地農戶也感到手足無措。

蝗災的出現對中國的糧食安全又增加了一個危險因素。此前的洪水和豬瘟已經讓中國糧食供應出現了危機。有預計稱，對玉米的需求將在未來12個月超過供給1600萬噸。