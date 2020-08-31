中美鬥而不破 人民幣報19個月最大漲幅

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一收升近120點，與中間價均創14個月新高，盤中與離岸CNHCNH，相繼收復6.85元關口；但午後美指跌勢收窄，且A股回吐漲幅，人民幣也回吐部分漲幅。8月人民幣則累升1.84%，為2019年1月以來最大單月漲幅。

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據路透社今天報道稱，人民幣兌美元8月漲幅1.84%為19個月最大，調整仍是入場時機。據交易員稱，美指大概率延續弱勢，而中美不確定性因素暫時降低，基本面因素也有利於人民幣表現，市場做多人民幣情緒升溫，且預期趨於一致，每次調整仍是入場時機。

受生產指數下降影響，中國8月官方製造業PMI略降。當月生產放緩固然和南方地區發生暴雨洪澇災害有一定關聯，但原材料庫存和採購量指數均有下降，表明企業對進一步擴大生產趨於謹慎。據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據，最近一周投機客持有的美元凈空倉規模增加。

美國新一輪刺激計畫持續陷入僵局。美國白宮幕僚長Mark Meadows表示，總統特朗普願意簽署1.3萬億美元的新冠紓困法案，但眾議院議長佩洛希表示，這個數目並不足以滿足美國人民的需要。

據路透社說，全球彙市方面，美元周一料錄得連續第四個月月線下滑，此前美聯儲的通脹政策發生轉變。而歐元料連續第四個月上漲。這兩種貨幣均觸及2018年以來的首見水準。