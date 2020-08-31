官網罕見質疑美國軍機從台灣起降 解放軍渤海再軍演

中美關係陷僵之際，台美關係卻出現前所未有的緊密。隸屬北京大學海洋研究院“南海戰略態勢感知計畫”（SCS Probing Initiative）昨日在Twitter上指出，有美軍軍機被質疑從台灣起飛到日本，即時引起內地網民熱議。中國官方宣布，解放軍9月1至22日於渤海舉行3個星期軍演。

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據蘋果日報今天報道稱，行蹤詭異美軍機疑從台灣起飛往日本，解放軍明起渤海軍演長達3周。

中美關係陷僵之際，台美關係卻出現前所未有的緊密。隸屬北京大學海洋研究院“南海戰略態勢感知計畫”（SCS Probing Initiative）昨日在Twitter上指出，有美軍軍機被質疑從台灣起飛到日本，即時引起內地網民熱議，有人直指要“讓它有來無回”。據南海戰略態勢感知計畫的帖文指出，一架美軍EP-3E偵察機，由台灣巡邏到日本青森縣三澤空軍基地，偵察機當天先出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本。該機昨天曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降訊號，疑似偵察機是在台灣起飛。

據南海戰略態勢感知計畫表示，美國軍機“詭異的飛行軌跡”不排除訊號錯誤導致軌跡偏差。目前暫未看到台灣方面對此事的回應。南海戰略態勢感知計畫又指，昨日下午2時13分美國海軍P-8A海神式海上巡邏機出現在台灣南方巴士海峽，並往東北方飛去，接近台灣東部空域。

報道說，美國陸軍的阿提米絲（Artemis）偵察機，昨日下午3時29分出現在巴士海峽，並進入菲律賓領空一路向南飛行，至呂宋島南部後往西北方飛入南海，最後再往東北方飛越巴士海峽離去。

報道引述大連海事局宣布，渤海從明天（9月1日）早上8時至22日早上8時為止，執行長達大約3周的軍事任務，禁止船隻駛入特定海域。同時，該局之前已公布，渤海海峽黃海北部目前正進行軍事任務，並定於9月4日結束。