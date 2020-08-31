德國綠黨促對華強硬:你不談人權 我不談投資

中國外交部長王毅今天開始對德國訪問。德媒報道稱，在新冠疫情爆發以來中國外長的首次出訪中，德國是歐洲五國之行的最後一站。德國不同黨派，尤其是在野黨的政治家呼籲政府對北京表明更為強硬的立場。德國綠黨主席籲強硬對華：你不談人權，我不談投資。

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中國外長王毅正在歐洲進行新冠疫情爆發後的首次出訪，訪問挪威、意大利、荷蘭、法國，德國。王毅將於9月1日在柏林同德國外長馬斯（Heiko Maas）舉行會晤。據德國之聲報道說，從兩國的官方表態來看，王毅將在德國受到熱烈歡迎。聯邦議會人權委員會的三名議員則警告德國外長馬斯，中國已經喪失了“成為值得信賴之夥伴的資格”。德國綠黨主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）向聯邦議院提出呼籲，認為歐盟應該對與中國間的投資協議談判設置條件。"如果中國領導人侵犯人權與國際法，拒絕為歐洲企業提供法治安全，那麼歐盟委員會必須做好準備，為維護中國民眾和歐盟企業的利益而擱置協議談判"，貝爾伯克在中國外長王毅到訪德國前夕這樣表示。

據這位綠黨主席之一說，"在人權議題上，歐盟必須運用自己的經濟力量作為槓桿"。歐盟委員會在成員國的授權下正在與中國就簽訂雙邊投資協議談判。這一談判已經進行了6年多。該協議的目的包括改善歐洲企業在中國市場的准入條件，以及保障投資安全。

在歐盟範圍內，對中國新疆維吾爾族穆斯林受到壓制以及香港國安法的批評聲音持續高漲。原定於今年9月舉行的香港立法會選舉被推遲一年，官方的理由是受到新冠疫情的影響。但香港民主派力量指出，這只是一個試圖左右選情的借口。

德國最大的在野黨綠黨呼籲社民黨籍的馬斯外長對中國表達明確立場。綠黨主席貝爾伯克說，香港國安法違背現行的國際法，"當地安全機構繼續強力製造既成事實"。她還表示："北京對台灣不斷加大施壓，以及對新疆維吾爾人的嚴酷壓迫也必須被列入議題。"

據德國媒體報道，此前已有3名關注人權議題的聯邦議院資深議員致信馬斯，稱在新疆和香港問題上，北京的行為已經"粗暴地破壞了國際法準則"，因此現在必須採用"不再是總體克制的"語氣；當前中國領導人"在內政及外交方面變得更有攻擊性，因此喪失了成為值得信賴之夥伴的資格"。信函還指出，即便在面對德國以及歐洲時，中國也顯露出"毫無遮掩的權力訴求"；中國正在互聯網等各種場合"大力宣傳貶低民主體系，試圖通過歪曲事實、虛假陳述、金錢利誘等手段，在歐洲散播極權主義敘事。"三名議員強調，正擔任歐盟輪值主席的德國聯邦政府現在有責任"做出明確的表態"。