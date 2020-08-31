捷克參議長訪台時刻 美國驅逐艦過台灣海峽
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捷克參議院議長維特齊率團抵台，中國外交部長王毅表示，中國會讓維特齊付出深重代價。國防部今天表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽；據公開紀錄，這是美國軍艦今年第9次通過台灣海峽。消息稱，美國第七艦隊（U.S.7th Fleet）昨天也在臉書粉絲團表示，班福特號驅逐艦（DDG-65）在海上進行補給任務。但貼文未顯示航行的海域位置，也未提及是否在台灣海峽。
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據中央社今天報道，捷克參議院議長維特齊率團抵台之際，國防部31日表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽。捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）昨天率團抵台，將會見總統蔡英文；目前正在德國出訪的中國外交部長王毅對此表示，中國會讓維特齊付出深重代價。
維特齊訪台期間，美國軍艦再次通過台灣海峽。國防部今天中午發布新聞稿表示，一艘美軍驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。據台灣國防部指出，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
根據台灣國防部公開紀錄，此次為美國軍艦今年第9次航經台灣海峽；上次為今年8月18、19日，隸屬第七艦隊的伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號驅逐艦（DDG-89）。
中央社說，另外，美國第七艦隊（U.S.7th Fleet）昨天也在臉書粉絲團表示，班福特號驅逐艦（DDG-65）在海上進行補給任務。但貼文未顯示航行的海域位置，也未提及是否在台灣海峽，引起外界聯想。