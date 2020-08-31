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捷克參議長訪台時刻 美國驅逐艦過台灣海峽

網傳美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號驅逐艦（DDG-89） © 網絡照片

作者： 小山 5 分鐘

捷克參議院議長維特齊率團抵台，中國外交部長王毅表示，中國會讓維特齊付出深重代價。國防部今天表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽；據公開紀錄，這是美國軍艦今年第9次通過台灣海峽。消息稱，美國第七艦隊（U.S.7th Fleet）昨天也在臉書粉絲團表示，班福特號驅逐艦（DDG-65）在海上進行補給任務。但貼文未顯示航行的海域位置，也未提及是否在台灣海峽。