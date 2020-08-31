捷克參議長訪台 中國威脅付沉重代價

捷克參議院主席維斯特奇爾30日率代表團抵台訪問，正在德國訪問的中國國務委員兼外長王毅表示，對於這一公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，“一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價”。中國至此沒有提及如何制裁捷克與台灣的細節。

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據路透社今天報道稱，中國指捷克參議長將為訪台付出深重代價，台灣指純為深化經貿交流。針對中國指捷克參議長將為來台參訪付出代價，台灣經濟部長王美花周一表示，捷克團來台是為了深化雙方經貿交流，對於中國的說法不予置評。

據王美花針對路透社的提問說。“台灣與捷克都重視自由、民主與人權，我們有相同的價值觀，雙方本就有深厚關係。”王美花表示，這次捷克團來就是為了深化經貿交流，希望加深雙方產業的合作。

捷克共和國參議長維斯特奇爾此次率領89人的訪問團於8月30日至9月4日訪台，期間將與蔡英文及其他台灣高層官員會面。這是迄今捷克到訪台灣的最高層級現任官員。

據路透社說，中國外交部網站稍早引述王毅稱，“在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為”。此前，中國駐歐盟使團和駐捷克大使館均已表示，堅決反對建交國同台灣進行任何形式官方往來。

兩名歐洲議會議員近日去信中國駐歐盟使團團長張明，就中方反對捷克議會參議院主席訪問台灣表示關切。張明在回信中表示，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。任何議員妄圖通過干涉別國內政來履行職責都說不通也行不通。中國駐捷克大使館發言人亦稱，捷克議會參議院主席維斯特奇爾不顧中捷關係和兩國互利合作執意訪台，中方予以強烈譴責和堅決反對。中方敦促捷方恪守一個中國原則，以實際行動維護中捷關係大局。