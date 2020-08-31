歐洲成中國外交重點 王毅剛走楊潔篪將到訪

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將9月1日起訪問緬甸、西班牙、希臘三國;行程三天。繼中國國務委員兼外長王毅訪問歐洲5國後，楊潔篪從9月1日起將出訪，在首站緬甸過後訪問西班牙、希臘。這被外界視為中國向歐洲尋求外交突圍之舉。

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中國外交部下午舉行例行記者會，發言人趙立堅在會中主動宣布這一訊息，並指楊潔篪是應上述3國政府邀請。

由於新冠病毒及美國對北京政策趨於強硬下，中國今年在外交上遭遇挫折，楊潔篪及王毅都加強了對外訪問行程。其中，楊潔篪6月間一度前往夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧舉行會談。

進入8月，楊潔篪已在19至22日訪問新加坡及韓國；不久，王毅從25日起至9月1日，一連訪問意大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，時間長達8天之久，被認為是北京選擇歐洲作突破，試圖瓦解以美國為首的西方國家包圍圈。而王毅前腳剛走，楊潔篪後腳就將訪問希臘、西班牙。

僅管如此，王毅的訪歐之行，被外界認為未能取得北京期望的成果，各國仍對香港、新疆等敏感議題當面表達關切。其中，王毅遭意大利總理孔蒂拒見更顯尷尬，而沿途不斷遭抗議團體示威，在巴黎國際關係研究院訪問時還出現了“種族屠殺維吾爾”的塗鴉。大批警察維護治安。。

《南華早報》日前報導，楊潔篪此次出訪，可望為中國國家主席習近平9月中旬與歐盟領導人間的特別峰會打前站。而中國對希臘及西班牙的港口設施均有高額投資，也使外界關注楊潔篪此次訪問，能否鞏固中國在當地的利益，進而加以拉攏，以不使兩國倒向美國。