疫苗傳反有加重病情憂慮 高福指未有定論

各國緊鑼密鼓地研發新冠肺炎疫苗，不過陸中國媒體引述不具名的專家指這種疾病有比例不低的ADE現象，疫苗接種者恐因免疫反應加重病情。但中國疾控中心主任高福則指，是否有此現象仍未有定論。ADE（Antibody–dependent enhancement）指的是“抗體依賴的增強作用”。

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據中央社說，新冠肺炎疫苗是否加重病情，中國疾控中心主任高福則指，是否有此現象仍未有定論。ADE（Antibody–dependent enhancement）指的是“抗體依賴的增強作用”。報導指，若存在ADE現象，則意味一部分人接種疫苗後，自體的免疫反應會導致病情加重。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，各國和藥商都積極投入疫苗開發。中國生物技術股份有限公司和康希諾生物2個團隊，近期都準備進行疫苗的3期試驗。不過，陸媒第一財經30日引述一名不具名的上海公共衛生臨床中心專家指出，COVID-19確實存在ADE現象，而且比例不低，相關研究成果正等待發布。

據中國第一財經引述徐州醫科大學附屬醫院感染性疾病科主任顏學兵指出，疫苗都是要引起人體免疫反應才有作用，相當於讓人感染一次病毒，因此應該選擇“既能中和病毒，又不至於引發ADE效應的”抗原。第一財經也引述香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁表示，COVID-19患者在重症時體內檢出病毒抗體陽性，可能意味着重症是免疫反應本身所引起，“抗體免疫反應可能造成了肺組織的損傷”。

香港近期也有患者被證實2度感染COVID-19。金冬雁認為，這種現象對研發疫苗而言是一個警示，意味着一部分人接種後，仍可能感染病毒，甚至發展成重症。

據中央社說，不過這篇報導目前已被第一財經官網下架，網站今31日再刊登一則採訪中國疾控中心主任高福的新報導。高福強調，COVID-19是否有ADE現象，目前仍未有定論，強調必須要有經同行評審的數據公布，才能說話。報導也再引述金東雁表示，COVID-19是否會發生ADE現象、發生比例多高、哪些接種者可能出現ADE，以及會造成什麼不良後果，這些問題仍有待疫苗3期試驗來揭開謎底。