習近平召集經濟社會領域專家座談會 陸銘出席引戶籍改革猜想

中共總書記習近平日前召開的經濟社會領域專家座談會上，出現一名主張推動大城市發展的學者陸銘，外界關注，接下來中共19屆五中全會是否會討論進一步的戶籍改革。

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據中央社今天報道稱，習近平座談會學者受矚，主張推動大城市發展的中國學者陸銘日前出席經濟社會領域專家座談會，引發外界關注中共是否將在19屆五中全會討論進一步的戶籍改革。

據中央社說，中共19屆五中全會將在10月舉行，會中將研究制定“十四五規畫”（2021-2025年）的建議。習近平24日在北京中南海主持召開經濟社會專家座談會，就此聽取意見。其中一名受矚目的發言學者，是上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘。過去他鮮少在國家政策或智囊的重要場合上發聲，但他一直強調中國應深化戶籍制度改革，主張大城市以及解放勞動力的發展優勢，曾表示“城市乘載力是個偽命題”。

外界因此關注，他的建言會不會成為“十四五”的指導原則之一。

在座談會後，陸銘接受中國第一財經採訪時說，“十四五”規畫期間要加快戶籍制度改革，其中重點是城區人口500萬以上的城市。在這些城市，流動人口佔比超過總人口的一半。至於要怎麼改，他認為改革是漸進的，首先應該大幅度降低外來人口的落戶門檻，大幅度提高就業和居住年限在落戶要求中所佔權重，減少其他要求的權重，比如教育水平。他說：“比如一些只有小學、初中、高中畢業水平的外來務工人員在上海或者北京這樣的大城市生活了10年、20年，也應儘早讓他們獲得公共服務，讓他們的子女獲得受教育的權利”。

2019年4月，中國國家發展和改革委員會印發“2019年新型城鎮化建設重點任務”，分別對城區常住人口100萬到300萬的大城市、300萬到500萬的大城市提出取消和放寬落戶條件。但是當時並沒有真正對500萬人口以上城市做出大刀闊斧的改革。

據該報道，在中國，戶籍綁定教育、醫療等公共服務。大城市公共服務的資源有限，“落戶難”的結果，導致在城市裡打工了十幾年的農民工還是享受不到合理的社會福利，也因此他們不敢放手消費。城鎮化下的“農民工市民化”被視為提升中國經濟的手段之一。

陸銘在接受財新雜誌訪問時說，城鄉間和地區間更為自由的人口流動，可對衝人口紅利總量下降的負面影響，緩解城市勞動力短缺。他說，最終目的是要全面取消戶籍限制，但現階段可能做不到，因為公共服務基礎設施尚未做好準備，例如全日制高中教育，這些城市一直僅對本地戶籍學生開放，尤其在上海和北京。

中央社引述財新雜誌最新一期社論指出，戶籍改革已經走到深水區，中國一向對於超大特大城市偏於嚴格控制，但無論是經濟貢獻還是勞動效率、創新能力，中小城市均遠遠不及大城市，對新移民的吸引力也遠不如大城市。這篇社論說，如果人口500萬以上大城市的外來人口不能順利市民化，國家的城市化整體進程就會受到嚴重拖累；外來人口不能順利落戶，消費潛力不能得到釋放，必將限制內需擴大，影響當前習近平提出的“內循環”運行。