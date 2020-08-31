首戰即終戰？台國防部報告：解放軍尚無全面犯台能力

近期台灣前總統馬英九“首戰即終戰”的言論備受關注與討論，台灣軍隊防衛能力及中國軍力現況自然是外界關心的焦點。灣國防部31日指出，解放軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足。

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據中央社今天報道稱，民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部“109年中共軍力報告書”、國防部“五年兵力整建及施政計畫報告”。就近期“首戰即終戰”言論備受關注與討論，台灣國防部今天指出，解放軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

據台灣國防部在“109年中共軍力報告書”中評估共軍對台作戰力指出，在聯合登島作戰範疇上，解放軍雖持續強化聯合實兵訓練等作為，但在對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

台灣國防部指出，中共對台可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等方式，並且強調中共的用兵理念為“損小、效高、快打、速決”。在“聯合登島”作戰項目中提及，若解放軍取得制空、制海、制電磁權，癱瘓國軍大部分戰力後，將統合三軍及火箭軍展開“三棲登陸”進犯台灣本島，力求速戰速決，盼在外力介入前攻克台灣，形成既定事實，可能行動包含“斬首”、“奪占澎湖”、“全面犯台”。

據中央社說，但台灣國防部也指出，解放軍雖持續致力強化聯合實兵訓練、構建新型作戰力量、發展新興軍工科技與戰具研發，但對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，登陸載具和後勤能力不足，尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。台灣國防部強調，目前解放軍仍以對台灣進行聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合打擊為主要選項，然而，為達“徹底解決台灣問題”，中國軍隊將持續擴大執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰整備和訓練，其戰力增長及對台威脅值得關注。