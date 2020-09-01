中印邊境火藥桶? 印軍戰車被撞翻一軍官遭壓死 王毅呼籲不要升級 環時說作好打勝仗準備

中印邊境再起衝突，周一（8月31日）兩國軍方互相指摘對方在班公湖南岸採取挑釁軍事行動，中國官媒其後稱中方要做好作戰的準備。而在衝突發生的拉達克地區，印度陸軍一輛步兵戰車在運送過程中被撞翻，事故釀成一名軍官身亡。身在歐洲的中國外長王毅則呼籲印度與中國發展互利合作，讓兩國27億人口共同走向現代化。中國媒體《環球時報》發表社評稱，印軍是此次爭端的發起方，並強調“中國的實力數倍於印度，它根本就不是我們的對手”。

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據東網今天引據印度陸軍消息，拉達克地區的卡魯（Karu）附近周日（8月30日）發生意外。軍方準備把一輛步兵戰車搬上一輛拖車時，突然遭一輛民用貨車撞翻，陸軍上尉塔帕（Dikshant Thapa）遭掉下來的步兵戰車壓中，當場傷重死亡。

中國外交部發言人華春瑩周二（1日）在記者會上再被問及中印糾紛，重申中方歷來主張通過和平友好協商，解決邊界等歷史遺留的問題。她指出，一段時間以來，中印雙方在各個層級進行了多次接觸和會談，積極尋求和平解決邊界爭端。她批評印軍近日非法越線是公然挑釁，嚴重侵犯中方領土主權，違反兩國相關協定和重要共識，與局勢緩和降溫背道而馳。中方要求印方嚴格管控和約束一線部隊，停止挑釁，撤回非法越線人員，停止任何導致局勢升級和複雜化的舉動。

據光華網今天報道稱，中國與印度上周末再發生邊境爭端，印度周一指中國試圖改變中印爭議邊境的現狀，對此中國媒體《環球時報》發表社評稱，印軍是此次爭端的發起方，並強調“中國的實力數倍於印度，它根本就不是我們的對手”。

印度軍方周一發表聲明指，中國解放軍違反先前在拉達克東部持續對峙期間所達成的軍事和外交共識，並稱印度士兵挫敗了中國要“單方面改變當地事實”的意圖。對此，《環球時報》於當晚發布《對印方的機會主義表現必須強硬回擊》的社評予以反擊。

該社評稱，此次發生邊境爭端的地區原本就是在中方實控之下，但印方卻想要把它搞成新的爭議地區，配合印方在雙方的談判中討價還價。“印方明顯繼續在邊境問題上持多佔便宜的進取姿態，而不是把維護邊境地區穩定置於首要位置。”

社評提到，印度目前國內問題纏身，尤其是冠病疫情嚴重失控，而受到拖累的經濟十分疲弱。因此，挑中印邊境緊張，新德里有轉移國內注意力的意圖。

社評強調，新德裡面對的是強大的中國，中國解放軍有充分的力量保衛國家的每一寸領土，而中國也做了各種準備。“如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。”

社評最後寫道，中方需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作，強調雖然中方堅持以和平方式化解摩擦，但在印方魯莽衝擊中方底線時，中方決不能手軟，“該動手時就要動手，而且要確保戰之能勝，要讓每一場爆發的衝突都成為印方的一個教訓”。“中國的實力數倍於印度，它根本就不是我們的對手。要堅決打掉印方可以通過勾結美國等其他力量對中國以弱搏強的幻想。亞洲和世界的歷史告訴我們，熱衷於機會主義的力量都是欺軟怕硬的，而印度在中印邊界問題上有着典型的機會主義表現。”

據光華網說，自5月以來，中印兩國軍隊就一直在喜馬拉雅山西部對峙，兩國都指控對方違反了“實際控制線”或事實上的邊界。6月20日，兩國在拉達克（Ladakh）地區加勒萬谷（Galwan valley）發生衝突，造成20名印度士兵死亡，隨後兩國同意撤軍。中印曾在1962年爆發邊境戰爭，而今年夏季爆發的衝突是半個多世紀以來最嚴重的。兩國如今都在邊境附近部署了數以千計的部隊、坦克、大炮和戰鬥機。

據該報道引據印度陸軍消息，拉達克地區的卡魯（Karu）附近周日發生意外，軍方準備把一輛步兵戰車搬上一輛拖車時，突然遭一輛民用貨車撞翻，陸軍上尉塔帕（Dikshant Thapa）遭掉下來的步兵戰車壓中，當場傷重死亡。

有印度撰稿人近日在軍事網站刊文稱，通過商業衛星圖像發現，解放軍在洞朗地區修建了兩處規模不小的設施，軍事專家根據該設施的特徵分析，認為是用於部署紅旗9或S400之類遠程防空導彈的預設陣地。專家指，防空導彈陣地必然納入區域部署的大體系，與空軍航空兵、陸軍各單位，以至電子戰和遠程導彈部隊配合。因此，解放軍修建防空導彈陣地，意味打算拿出足夠力量保衛該地區。

另有印度報道，印度從俄羅斯引入AK-203突擊步槍生產線的項目已接近尾聲，雙方官員正就合約內容進行最終審查。根據印度國防機構消息，該國將於今年底開始生產60萬支突擊步槍，但出於成本考慮，首批2萬支步槍將直接從俄羅斯進口。消息人士稱，在印度本土生產AK-203突擊步槍的成本比進口略低，但拒絕透露具體數字。

該報道稱，中印邊境再起衝突，中國外交部長王毅強調，中印兩國共同利益大於矛盾，不能讓分歧上升為衝突，盼兩國各部門落實好這些重要共識。