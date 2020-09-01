中國將建可容納6萬座席的足球體育場

八月底，近日，西安紮哈·哈迪德建築事務所披露了其設計的擁有60,000坐席的西安國際足球中心項目，該項目反映了這座城市的遺產以及迎接世界遊客的歷史。

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高高聳立於紅漆支柱之上，細長而相對平坦的屋頂彷彿從古代宮殿演繹而來。該體育場將作為國內、國際足球比賽和國內聯賽，青少年訓練學院，娛樂表演，以及文化活動場地之用。它還將用於舉辦2023年在中國舉辦的亞洲足球聯合會亞洲杯，並致力於基於這一遺產進行建造，以後最大限度地被幾代人所使用。

項目融入西安灃東新區垂直的城市網格中，開放的立面擁抱城市，使與西安國際足球中心連為一體。立面上的流暢弧線自身可削弱北方季風的侵襲。建築的每一層都種植大量的植物，遊客可在一天之中，以及賽事和其他活動期間，享受建築中的公共空間、創作和餐廳設施。從南向帶遮蔭的花園露台可看到從城市到遠處青山的景色。

流線型的屋頂採用了超輕的大跨度索網結構，最大限度地減少了荷載和材料佔用。寬大的屋檐懸於四周，為建築裡面的設施提供了遮蓋。為了保護碗狀的座位視距，一個半透明的薄膜橫跨在屋頂的開口處，以保護觀眾免受天氣和陽光直射的影響。薄膜同時最大化地允許陽光灑到體育場的角落，促進運動場上的草地的生長。

設計運用數字模型來定義觀眾的座碗狀起伏的幾何結構。它優化了從60,000個坐席觀看比賽的距離和視野，致力於為運動員和粉絲創造最激動人心的氣氛。