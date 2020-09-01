中國繼續施壓堪培拉 取消澳最大糧食出口商出口資質

中國9月1日宣布，將暫停從澳大利亞一家最大的糧食出口商進口大麥。觀察家認為，這是澳中緊張關係的一個嚴重升級。

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中國海關總署在周二發布的公告中稱，在澳大利亞輸往中國的大麥中多次檢驗出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等檢疫性有害生物。

為防止有害生物傳入，中國海關總署決定撤銷澳大利亞CBH穀物有限公司（CBH GRAIN PTY LTD）輸華大麥註冊登記資質，暫停其大麥進口。

CBH穀物有限公司是澳大利亞農戶合作組織，是澳大利亞最大的糧食出口商，其主要出口糧食是小麥、大麥和油菜籽，它的主要市場在亞洲和中東。

預計，澳大利亞今年的大麥出口量大約為1100萬噸，其中約30%來自CBH。

中國海關總署在微信官網上說，中國方面已經通知澳大利亞要求其“完善出口植物檢疫監管體系，加強出口檢疫，確保大麥符合中國進境植物檢疫要求。”

美聯社說，北京對澳大利亞堅持推動國際社會對來自中國武漢的新冠病毒源頭展開獨立的國際調查十分惱火。兩國之間的貿易糾紛明顯增加。北京在5月份向澳大利亞出口到中國的大麥加征了80%的關稅。

上星期，中國宣布對澳大利亞的葡萄酒展開反傾銷調查。