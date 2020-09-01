中國8月統計地方債務大增 利率也連升

中國地方債發行規模在7月創年內新低後，8月重拾升勢，單月規模大增至近1.2萬億元人民幣，僅次於5月份的歷史高點；由於財政部要求專項債需在10月底之前發行完畢，故預計9月發行有望延續萬億規模。

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據路透社今天報道，中國8月地方債發行規模大增創單月歷史次高，利率連升四個月。

8月資金面超預期緊張，降息降准預期再度落空，市場資金緊張情緒持續蔓延。從8月地方債發行情況來看，當月發行加權平均利率連續第四個月上行，平均投標倍數則小幅回落。

此外8月發行的期限方面，10年、15年和30年期三個期限發行規模總和占當月發行規模的逾六成，從而導致該月平均發行期限繼續擡升。8月平均發行利率3.53%，較上月上行13個bp；平均發行期限15.02年，環比升0.68年；平均投標倍數18.25倍，較上月小降0.74。

較通常時間推遲逾兩個月後召開的中國全國人大會議，在5月下旬審議通過了財政部2020年預算報告，其中，2020年地方政府一般債務新增規模9,800億元，較去年增加500億元；地方政府專項債券新增規模3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元。

中國財政部7月29日發布通知，要求確保專項債有序穩妥發行，力爭在10月底前發行完畢。

7月30日，隨着2020年抗疫特別國債（四期）第四次續發行完成招標，今年1萬億元抗疫特別國債發行收官。

據路透社計算，中國8月地方債發行規模11,997.2199億元，其中一般債4,797.9259億元，專項債7,199.2940億元。1-8月累計，共發行地方債49,583.6480億元，包含一般債17,700.3561億元，佔比35.7%；專項債31,883.2919億元，佔比64.3%。

由於先期提前下達批地方債以專項債為主，所以1月專項債佔比超過九成，不過隨着一般債加入發行隊列，專項債佔比逐漸降低。但自去年3月以來，專項債佔比一直高於或接近50%。

8月發行期限中，10年、15年和30年期均超2,000億元，且該三個期限發行規模總和占當月發行規模的逾六成。

1-8月來看，地方債發行期限仍集中在10-30年期，且各自截至目前的發行規模已遠超去年全年同期限發行規模。

據路透社說，分地區看，1-8月山東省地方債發行規模3,840.81億元，超越廣東，躍居第一；廣東則以3,810.9279億元的規模，在領先七個月後，退居第二名。

廣東為中國第一經濟大省，連續多年GDP總量位居全國第一，去年該省GDP總量突破10萬億元大關，達107,671.07億元。山東省去年GDP規模則僅略超7萬億元。

據路透社，中國每年於7月底召開的中央政治局會議一向倍受關注，因是給下半年的經濟工作定調。而今年情況特殊，在“當今世界正經歷百年未有之大變局”的關鍵十字路口，最新的政治局會議實際上提供了一個更長期的指導性思路。面對內外交困、經濟下行壓力只增不減的現實，在5月22日召開的十三屆全國人大三次會議上，中國首次放棄了設定年度GDP增長的量化目標，同時大幅調升今年預算赤字率至3.6%以上，並安排1萬億抗疫特別國債，財政政策將持續發力為經濟輸血。