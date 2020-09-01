傳內蒙古戒備森嚴 大批學生抗議 保護母語運動蔓延

內蒙古當局要求當地小學今日，除蒙語課以外，其他所有以往用蒙語授課的課程，都要改成漢語授課，引發當地民眾上街抗議。南蒙古人權訊息中心指出，多間學校都有學生示威，反對當局新政，要求繼續用他們的母語學習。有指，在內蒙的朋友已失聯，日本的蒙古人指今日各市戒備森嚴，特警一早已在各市廣場布防。

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據蘋果日報今天報道稱，內蒙古戒備森嚴！大批學生抗議，保護母語運動蔓延。據南蒙古人權訊息中心指出，，數百名穿着校服的蒙古族學生，在通遼市奈曼旗蒙古族中學門前，高呼“蒙古族人爭取維護我們的蒙古文化”。而在市內的多間曾經爆發示威的蒙古族中學，數百學生衝破校門及警方的路障，離開學校。

據該中心指出，在昨日凌晨3時許，數百名因為寄宿、被校方鎖在校內的中學生，破壞校方沒收他們手機的儲物櫃，並且陸續與家長聯絡，至清晨5時，學生則全部離開學校。當地民眾稱，通遼市魯北鎮昨日一度實施宵禁，所有車輛不得進出當地，整個鎮都被封鎖。

原本反對“漢授”的蒙古族人打算在昨日於內蒙各主要城市集會抗議，旅居日本的蒙族人忽必斯昨對《蘋果》表示，呼和浩特的新華廣場一早已有大批特警駐守，蒙人難以聚集，早前向本報表示會上街的新娜在昨日也失聯。不過，忽必斯也指，雖然當局用盡方法威迫行誘要家長送孩子上學，但是蒙族人現在立場堅定，不會接受漢授方案。

內蒙古錫林郭勒盟一名姓胡的民眾對法新社指出，幾乎所有內蒙古的學校都反對當局的政策，擔心母語會消息，如果當局實施這個政策數十年，所有少數民族的方言都會被消失。興安盟的一名蒙古族民眾稱，數以萬計的蒙古人參與示威，範圍遍布整個治區，除了學生，家長亦在學校外示威，普通民眾則在街上抗議。

據蘋果日報，在開學日前夕，內蒙古各地民眾都以不同方式表達反對中共新政，有錫林郭勒盟的士司機，則在車廂外唱着蒙古的傳統歌曲，歌詞則稱“只要我們有語言、生命及牲畜，邊界無法分開我們”。通遼市、赤峰市運送食物的工人則在送貨箱及電動自行車上寫上“拯救我們的母語”標語。

當地不少區縣的蒙古族人大代表，亦紛紛聯署要求當局改變計畫，聲稱當局的做法是違反憲法、破壞民族間和諧，及製造國家分裂。已經獨立的蒙古國政府組織都紛紛關注在內蒙古的同族人情況，要求當局透過外交渠道，向北京當局施壓。

據該報道，蒙古國前總統額勒貝格道爾吉（Elbegdorj Tsakhia）拍攝短片，要求北京當局尊重蒙古族人使用母語的權利，同時要求在全各地的蒙古族人，支持內蒙古的同族人，去護母語及文化。