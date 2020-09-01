北京譴責美國大學驅逐中國官派留學生 華春瑩批污名化

針對美國北德州大學日前宣布驅逐中國公費研究生，中國外交部發言人華春瑩今天說，美國“極端反華勢力”處心積慮對中國留學生污名化。這是美國破壞中美人文交流的又一例證。

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據中央社今天報道，美國大學驅逐中國公費生，中國指留學生已遭污名化。中國外交部今天下午舉行例行記者會。華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，長期以來，中國留學生和學者為美國的科技創新和經濟發展作出重要貢獻。美國有關資料顯示，中國在美國的留學生佔美國全部留學生總數約1/3，每年貢獻美國的價值超過150億美元。華春瑩聲稱，一段時間以來，美國國內一些“極端的反華勢力”出於個人政治私利和打壓遏制中國發展的戰略需求，“處心積慮編造了無數的謊言”，對中國留學生進行污名化和妖魔化。且以莫須有的罪名，甚至動用司法力量“惡意打壓”中國在美留學生。

據華春瑩又說，開放、包容、多元本來是美國建國之本、立國之基，但今天的美國“已經完全不同，到處充斥着封閉、仇恨、排外”。華春瑩表示，中方希望美方能理性地看待中美關係，看待中美人文交流，能夠多做有利於中美兩國人民相互理解，相互正確認知，更加友好合作的一些事情。如果美方在這方面一意孤行，最終損害的必然是美方自身的利益。

據中央社說，美國媒體透露，北德州大學（University of North Texas）宣布與“中國國家留學基金管理委員會”結束合作關係，已要求接受中國國家留學基金管理委員會經費、在美國與北德州大學合作的所有研究人員都須離境，共有15人。

網上評論指，北德州大學限令中國15名官派學者一個月內離境，形同遭驅逐。