十分罕見 東北將迎接今年第二個颱風

今年以來，尚無任何一個颱風直接侵襲台灣。詭異的是，過去少有颱風的東北地區，時隔不到一周時間，又將面臨另一個“美莎克”颱風的威脅。巴威颱風上周四直撲東北地區而來，是1949年以來，第一個直接侵襲東北最強勁的颱風。

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中國中央氣象台1日將美莎克颱風調升為超強颱風級別，成為今年首個超強颱風。

中央氣象台預計“美莎克”，颱風1日夜間將在東海北部轉向北偏東方向移動，速度逐漸加快，趨朝鮮半島南部前進，預計2日午夜前後在韓國南部沿海登陸，之後強度將逐漸減弱。

預計2日至4日，隨着“美莎克”繼續向北行進，東北地區將出現較強風雨天氣。2日夜間至4日，東北大部分地區、內蒙古東北部等地將有中到大雨，部分地區恐有暴雨或大暴雨；黑龍江、吉林、遼寧北部部分地區風力將達6～8級，局部地區陣風可達9～11級。

巴威颱風27日8時30分左右在中國與朝鮮交界附近的朝鮮平安北道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達12級，但隨後就逐步減弱為熱帶性低氣壓。巴威颱風除了為東北地區帶來較大降雨外，所幸最後並未傳出重大災情。

中央氣象首席預報員許映龍早前曾表示，北上颱風很少會正面襲擊東北地區，一般走到東北時能量已基本耗盡，所以登陸時的強度普遍為熱帶風暴級，個別可達強熱帶風暴級。

1949年，第一個登陸東北的颱風是1964年第10號颱風海倫，但當年海倫登陸時也已減為熱帶性低氣壓。繼巴威之後，“美莎克”又將撲向東北，中國東北地區一周內出現兩個颱風十分罕見。