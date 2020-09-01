因民眾抗議 泰國罕見喊卡訂購中國潛艇案

泰國政府先前向議會提出7.23億美元預算，要向中國購買2艘潛艦，消息曝光引發泰國民間震怒，在群情激憤的抗議聲中，泰國政府喊卡該筆軍購，並向議會撤回要求。消息說，泰國有鑒於民間社會相當憤怒，將中國潛艦軍購案延後至2022財年。

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據自由時報報道，購買中國潛艦引發民間震怒，泰國政府急喊卡。根據《亞洲新聞台》、《紐約時報》報導，泰國深受新冠病毒疫情影響，國內經濟遭受重創，政府在此時推動中國軍購案，而非將資金挹注在民眾身上，引發泰國民間極度不滿，社群網絡出現大量“不要潛艦”的呼聲，引發泰國政府緊張。

泰國政府發言人布拉帕傑斯里（Anucha Burapachaisri）8月31日指出，泰國總理兼國防部長帕拉育（Prayuth Chan-ocha）已通知海軍，將總價7.23億美元的潛艦軍購案延後至2022財年，泰方預定在2021年，會向中方先付出2.01億美元的款項。據布拉帕傑斯里說，總理已了解泰國人民的憂慮，因此會將這筆錢將用於其他地方，例如為那些受到疫情影響的人們提供救濟計畫，泰國將儘快與中國針對軍購案延後的細節進行談判。

該消息說，不過，泰國預計將在2023年接收來自中國的第一艘現代潛艦，這是與中國在2017年達成的交易。

自由時報說，中國外交部發言人趙立堅8月31日主持例行記者會，面對《法新社》記者提問：“泰國公眾對從中方購買潛艇表達了不滿，泰政府今日宣布暫停從中方購買潛艦。你對此有何評論？”趙立堅回答：“你說的是潛艦嗎？我還沒有看到有關報導。既然是有關軍事的報導，建議你向主管部門詢問。”