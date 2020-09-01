德外長馬斯要求中國讓步

德國外長馬斯在柏林和中國外長王毅舉行了會談。馬斯要求中國在政治和經濟上作出讓步，並談到了香港的特殊地位和中國維族人的狀況。

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據德國電視一台報道，馬斯周二在柏林會晤王毅時，要求中國撤回港版國安法。他表示，德國對國安法產生的影響仍然懷有憂慮。“我們希望充分運用一國兩制的原則。”特別行政區的法典規定的權利必須得到實施。

這一點也適用於因新冠病毒大流行而被推延的立法會選舉。馬斯要求“迅速且不受阻礙地”舉行選舉。他還指出，歐盟創建了一個“通用工具箱”，以便對中國實施制裁。

馬斯以歐盟的名義拒絕了中方就其台灣之行對捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrci）發出的恫嚇。他說，在外交政策上，歐盟團結一致並尊重其夥伴。”“我們希望反之亦然。”“威脅恫嚇不合適。”

馬斯還談到了中國新疆地區維族人的人權狀況。“我們非常希望中國允許一個獨立的聯合國觀察員代表團進入營地。”馬斯補充說，王毅表示“願意這樣做”。

但在處理維族人和香港局勢方面，王毅禁止德國和歐盟干預，他說，“無論是香港還是新疆，都屬於中國內政”。“我們不希望他人干涉中國社會。”就維斯特奇爾（Milos Vystrci）事件，王毅重申了他的批評，談到了“公開冒犯”和越過紅線。

但王毅並不是一直都在反彈。和馬斯一樣，他也提到了合作的意願。他談到了兩個大國的戰略夥伴關係和共同責任，特別是在新冠危機中振興世界經濟的責任。德國一再強調，需要中國作為氣候保護合作夥伴和改革世界貿易組織的夥伴，在美國退出之後，更是如此。

這也是德國和歐盟要求和中方達成投資保護協議的原因之一。王毅對停滯不前的談判今年可以圓滿結束表示樂觀。

馬斯和王毅的會晤伴隨着抗議。來自香港的數百名維權人士和維吾爾人的代表聚集在外交部門前表示抗議。香港民運最傑出代表之一羅冠聰也出席了聚會。羅冠聰要求制裁北京政府和香港特區的官員。這位27歲的年輕人說，“我們必須採取行動，以免為時已晚。”

但馬斯和王毅的會晤不是在外交部，而是在柏林北部提格湖畔的一座別墅舉行。