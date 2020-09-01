王毅今與德國外長會見 羅冠聰等在柏林舉示威

數百名香港持不同政見者和維吾爾人代表周二在中國外交部長與德國外長的會晤地柏林示威。 來自香港的羅冠聰敦促歐洲幫助與關注香港，他並呼籲歐洲對中國採取行動。一些支持新疆維吾爾人權者，也參加示威，要求歐洲施壓中國關閉勞改集中營。

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據法新社自柏林報道，來自香港的羅冠聰敦促：“我呼籲幫助，這也是對所有西方國家發出的警鐘。我們必須採取行動，以免為時已晚。”

羅冠聰近期流亡英國。稍早他也在意大利等地參加示威，抗議中國外長王毅到訪。羅冠聰說：“我們需要採取行動，這應該由整個歐盟來完成，德國應該採取主動。”而德國目前擔任歐盟輪值主席國。據這位年輕的持不同政見者感到遺憾的是，德國沒有更多地關注或制衡香港與中國之間已經持續數月的危機爭端。

據法新社說，示威者舉着中文寫着的標語牌，“反對中國的安全法，抵制共產主義中國對香港人民的壓迫。”

一些示威者還揮舞着維吾爾人的藍白旗。維吾爾族被指在中國遭壓迫。

法新社說，經過多時的香港激烈抗議活動之後，北京終於在6月對香港實施了特別壓制性的安全法。一夜之間，一些立場和言論成為非法。不過親北京的香港政府認為，新法律並不損害1997年香港回歸中國的協議所規定的言論自由和集會自由，根據該協議，該自由有效期至2047年。

據法新社說，中國外交部長王毅對柏林的訪問是他訪問五個歐洲國家（包括荷蘭，法國，挪威，意大利）的最後一站。中國與美國關係緊張時，王毅力圖推動中國與歐盟的經濟和外交關係。