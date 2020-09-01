王毅促中印龍象共舞而非相爭

中印邊界衝突再起，中國國務委員兼外長王毅30日表示，中國不會主動採取使事態複雜化、擴大化的舉動，願和印度對話管控好各種問題。他也重申中國國家主席習近平於2019年10月與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤時所說的，兩國應“龍象共舞”而非“龍象相爭”。中印兩國軍方8月31日日互控對方越線佔領班公湖（印度稱“班公錯湖”）南岸，兩國自5月起的邊境對峙情勢，再度高張。

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據中央社今天報道稱，談中印邊界問題王毅重申：應龍象共舞而非相爭。王毅正在歐洲出訪，中國外交部網站刊出他8月30日在法國國際關係研究院演講的會後答問實錄，與會者請王毅從多邊主義角度談中國和印度、日本關係時，王毅作上述表示。

據王毅說，中國歷史悠久，又是世界上鄰國最多的國家，漫長的歷史交往總會留下各種問題，但中國願意以與鄰為善、以鄰為伴的態度，和鄰國透過友好協商解決好歷史遺留問題。針對中印關係，王毅說，中國始終致力於維護中印邊境地區穩定，不會主動採取使事態複雜化、擴大化的舉動，“當然我們也要堅定維護自身的主權和領土完整”。他指出，中印邊界還沒畫定，所以總有各種問題，“我們願意跟印方通過對話管控好各種問題”，而“這些問題應當放在雙邊關係的適當位置上”。

該報道引述王毅也指出，習近平和印度總理莫迪有過多次會晤，達成許多重要共識，包括不要“龍象相爭”，而應“龍象共舞”，以及“1加1不是等於2，而是等於11”等看法。據王毅說，中印若都能發展起來，將是“27億人口共同走向現代化”，是人類進步事業中前所未有的壯觀景象，盼印度也能以這種角度看待並處理問題。

中央社說，對於中日關係，王毅則指中國願在以史為鑒、面對未來的基礎上，和日本發展長期穩定的友好關係，並指今年是二戰終戰75周年，是反思的年頭，應從中汲取教訓，不能讓歷史悲劇重演。據王毅表示，日本國內也有愈來愈多人士這麼看待，相信中日關係會繼續沿着改變的大方向向前發展。