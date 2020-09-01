王毅訪德前夕 要求向北京施壓的呼聲加大

德國外長馬斯周二在柏林會晤中國外長王毅。德國外交部發言人表示，這是兩位外長今年第二次會面。雙方會談話題包括應對新冠病毒，激活雙邊貿易的可能性以及德國擔任歐盟輪值主席國期間的歐盟話題。除此之外，馬斯還將談及法治和人權，“其中肯定也會談到香港局勢”。

廣告 繼續瀏覽後續

此前，綠黨和自民黨議員警告說，王毅的來訪首先將被中方用於宣傳。馬斯必須利用會晤，譴責中方在香港損害人權的行為，並為關閉關押維族人的營地而努力。

社民黨籍外長馬斯於今年二月份在柏林北部Borsig別墅會見了王毅。

就在王毅即將抵達柏林展開訪問時，流亡英國的香港眾志前主席羅冠聰呼籲德國政府在人權問題上加大對北京的壓力，為香港發聲。羅冠聰在一封落款日期為8月30日的至馬斯的公開信中，請求馬斯考慮到香港的基本人權和自由法治及自治地位被不斷侵蝕，因而應對中國建立一種“以價值觀為基礎的貿易政策”。他在信中還寫道：中國六月底在香港實行國安法以來，各種基本自由，包括言論、新聞和學術自由已經直接被掏空。這是“香港自治的終結”，是“無恥違背”中英聯合聲明的行為。他呼籲馬斯：“希望您能走得更遠，在德國擔任歐盟輪值主席國期間，帶領歐盟對其對華政策進行重新評估”。

據德國之聲報道，羅冠聰日前曾表示，將在王毅到訪德國期間，與“對華政策跨國議會聯盟成員”在德國外交部門外舉行聚會，呼籲德國實施“救生艇計畫”，援救被迫害的香港示威者，並要求歐盟向中國實施制裁。

受威脅群體協會在其網頁上要求外長馬斯不要沉默，要用明確的語言和中方談人權問題。該協會還表示，周二將和德國維族人社團、藏人社團以及一些聯邦議會議員一起，在柏林外交部門前舉行抗議活動。