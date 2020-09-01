瑞銀樂觀預計中國GDP下半年反彈 明年低基跳達7.6%

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤周二預計，隨着中國經濟活動進一步恢復常態，以及政策效果的進一步顯現，三至四季度中國GDP同比增速將繼續反彈至5.5-6%；經濟環比反彈勢頭可能會有所減弱，但如果疫情能繼續得到控制，受益於低基數，明年GDP增速有望達到7.6%。

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據路透社今天報道稱，瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計中國三四季度GDP同比增速料反彈至5.5-6%，明年達到7.6%。汪濤在瑞銀媒體電話溝通會上表示，未來幾年，中國可能仍是對全球經濟增長貢獻最大的經濟體，儘管2021年可能大幅反彈，但在未來10年預計中國潛在經濟增長率將逐步放緩至4.5%，這仍意味着中國對全球增長的貢獻會超過30%。

據汪濤認為，“如果美國對華科技限制進一步收緊、中美脫鉤壓力繼續上升，我們估算這會拖累中國2021-2030年平均潛在經濟增長率每年0.3個百分點至4.5%。”汪濤稱，即便如此，到2030年中國的GDP總量仍有望較目前翻番、達到28萬億美元。汪濤並稱，科技脫鉤可能拖累中國潛在經濟增速放緩。具體取決於科技限制嚴格程度和波及範圍、以及中國如何應對，在悲觀情形下，科技限制的實際拖累可能還會再增加至多0.5個百分點。

汪濤強調，中美關係不確定性上升可能會打擊市場情緒，拖累企業投資。雖然未來存在諸多不確定因素，不過，隨着改革開放的持續推進，中國經濟有望保持其競爭力，並利用巨大的市場體量和發展潛力吸引更多外資流入。

據該報道，就貨幣政策方面，相較於其他主要經濟體，中國央行資產負債表的擴張也更為溫和；鑒於國內利率水平較零利率仍有相當大的距離，央行仍可通過降准和其他流動性操作來確保流動性的合理充裕，並且也可以通過窗口指導等方式來鼓勵銀行增加信貸投放，汪濤指，“我們認為目前中國沒有實施量化寬鬆或直接將財政赤字貨幣化的必要。”