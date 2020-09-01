解放軍連續4鄰近海上軍演 添黃海實彈射擊

中國解放軍再演習實彈射擊。據連雲港海事局9月1日下午通報，將於2至4日每天上午8時至晚間7時，在北緯34度45.948分、東經119度19.728分；北緯34度49.977分、東經119度18.947分；北緯34度52.688分、東經119度20.308分；北緯34度51.861分、東經119度23.816分；北緯34度48.533分、東經119度23.554分諸點連線範圍內，進行實彈射擊。

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據中央社今天報道稱，解放軍持續軍演，連雲港海事局今天通報，2至4日每天上午8時至晚間7時在黃海南部進行實彈射擊，禁止船隻駛入。此前一天，遼寧省海事局剛宣布9月1日至8日上午8時至晚間8時，共軍於渤海海域執行軍事任務。

自8月22日起，解放軍陸續在渤海、黃海、東海和南海海域進行軍演。

該報道引據山東海事局、海南海事局官網日前先後通報，解放軍於8月22日至26日、24日至29日，分別在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南部南海海域進行實彈軍事演習活動。連雲港海事局則通報，8月25日至27日，上午8時至傍晚6時，於黃海南部進行實彈射擊，禁止船隻駛入。大連海事局公布，8月28日上午11時起至9月4日下午4時，在渤海、渤海海峽黃海北部“執行軍事任務”。