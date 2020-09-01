12港青逃渡台灣被中國海警抓獲 林鄭首回應：“送中”處理 黃之鋒促關注

12名香港青年日前被廣東海警抓獲“涉嫌非法越境”，其中包含因涉嫌港版國安法被逮捕的“香港故事”成員李宇軒。香港特首林鄭月娥1日首次回應，應該交給事發地點的司法管轄區處理，代表他們已“被送中”。前香港眾志秘書長黃之鋒今天強調，此刻應持續向港府和中國施壓，儘可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能。

廣告 繼續瀏覽後續

據東森新聞今天引述“香港01”消息，香港特首林鄭月娥指出，這是關於執法的問題，如果在其他司法管轄區發生相關違法行為，也會交由當地處理，採取必要的行動。而港府會根據法規採取適當行動，確保公義伸張，並關注在外香港居民的權益。

香港保安局發言人28日表示，香港警方已接獲通報，12名香港居民被採取刑事強制措施，會了解他們的情況，警方也會儘快把消息通知他們的家人，並按照家屬意願提供協助。

該報道稱，被捕者包含11男1女，年齡介於16至30歲之間，其中有5人為學生，每個都有案在身或被通緝中。另外有4人是“屠龍小隊”成員；3人去年9月被警方在一住處內搜出搜出汽油彈原材料等案。

據該報道引述港大法律學院首席講師張達明曾表示，有關人士涉嫌偷渡，大陸按照當地法律處理無可厚非，但若有關人士只是經過大陸海域，想前往台灣，罪名要怎麼判定就難以確定，但若是涉嫌違反港版國安法被捕人棄保潛逃，則應該由港方處理。

據東森新聞說，就12名香港青年日前被廣東海警抓獲“涉嫌非法越境”，香港特首林鄭月娥今（1）日首次回應稱，應交給事發地點的司法管轄區處理，代表他們已“被送中”，前香港眾志秘書長黃之鋒強調，此刻應持續向港府和中國施壓，儘可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能。

據黃之鋒在臉書發文稱，自12名手足被捕後已經過了9天，“根據報道，目前手足處於深圳鹽田看守所遭受拘留。然而，不論中國及港府至今仍未交代被捕港人涉嫌罪名、會否起訴等詳情，公眾務必繼續關注。”

針對12名港青未來的處境，黃之鋒指出，根據保安局網站的《與被拘留、逮捕者有關的內地刑事法律、法規實用資料》，中國當局在審訊判監之前可對被捕人士處以最長37日的拘留期，即扣留至10月30日，之後更可加以長達7個月逮捕羈押。

據黃之鋒指，“歷來中國對人權、法治的踐踏，我們必定不會陌生，手足遇到的苦難，絕對不會比起在香港的少。”黃之鋒強調，未來除了依賴各路有心人跟進，務求與被捕港人會面及提供支援，此刻可以做的就是保持關注和熱度，持續向港府和中國施加壓力，儘可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能。