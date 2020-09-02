俄反對派領袖納瓦利內遭神經毒劑攻擊 德法歐盟北約紛紛嚴辭譴責

德國政府證實俄羅斯反對派領袖納瓦利內被軍用神經毒劑毒害。法國，歐盟及北約紛紛對此嚴辭譴責，德國總理默克爾要求俄羅斯對下毒行徑“進行解釋”。

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法新社消息，俄羅斯反對派領袖納瓦利內在俄羅斯疑似被人下毒陷入昏迷後，轉送柏林醫院治療。德國政府發言人周三表示，納瓦利內是被蘇聯時代“諾維喬克軍用神經毒素”所毒害。這是德國軍方實驗室經過深度檢測得出的醫療結果。

諾維喬克神經毒劑曾在2年前被用來毒害一名旅居英國的叛逃俄羅斯雙面間諜和他的女兒。這一事件曾引起英國與俄羅斯關係緊張。

44歲的納瓦利內是在從西伯利亞多木斯克市（Tomsk）飛往莫斯科的航班上病倒，其後被轉送到德國柏林的醫院治療。 諾維喬克是蘇聯軍方在1970年代和1980年代開發的一系列致命神經毒劑名稱。

德國政府聲明稱：納瓦利內成為在俄羅斯境內遭化學神經毒劑攻擊的受害人，這是令人震驚事件。德國政府以最強烈措辭，譴責這起攻擊事件。

德國總理默克爾周三在一份發給媒體的聲明中表示，檢驗結果表明，納瓦利內確鑿無疑是一起“旨在讓他沉默的”犯罪行為的犧牲者。默克爾表示，針對納瓦利內的行為違背了我們捍衛的基本人權價值觀。只有俄羅斯政府必須做出解答。

法國周三也譴責以化學神經毒劑攻擊俄羅斯反對派領袖的行徑。法國外長勒德里昂在一份公告中稱，對這種令人震驚及不負責任的行為予以最強烈的譴責。勒德里昂表示，俄羅斯必須澄清其中的重大嫌疑並承擔責任。

歐盟和北約也發表措辭嚴厲的聲明，譴責以化學神經毒劑毒害俄羅斯反對派領袖的行為。歐盟委員會主席馮德萊恩發推文稱，下毒者必須被繩之以法。歐盟對外關係和安全政策高等代表博雷爾表示，使用化學毒劑的行徑完全不能令人接受並違反國際法。