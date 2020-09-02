美國助卿：美中三公報沒禁止美台經濟對話

美國國務院近日宣布創立美台雙邊經濟與商業對話，外界預期中國恐反制。美國國務院亞太助理國務卿史達偉周三表示，美中三公報與台灣關係法都沒有禁止美台經濟文化交流，中方不該有所反擊。此外，美國要求駐美資深中國外交官進入美國校園或與地方政府官員見面前須獲得美方批准，法新社稱，華盛頓再次收緊對中國外交官限制。

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《中央社》報道，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）日前宣布，將創立美台雙邊經濟與商業對話，對話預計將由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

史達偉周二出席國務院媒體簡報會，被問及美方預期北京會如何回應時表示，中方會如何回應要看北京自身，但美國國務院的工作就是要預測可能回應有哪些。

史達偉指出，如果依據美中三公報與台灣關係法內文來看，國務院稍早針對雙邊經濟對話的宣布、美台經濟關係及文化交流等，都是完全被允許的，“沒有任何（文字）禁止這些事，所以（北京）也不應該有所謂強烈反應”。

針對國務院是否支持美台洽簽自由貿易協定（FTA），及對台灣近期鬆綁美豬美牛進口的態度為何，史達偉表示，目前相關事務仍處初期階段，但美方非常歡迎台灣總統蔡英文移除雙方所剩貿易障礙之一。 有消息指出，克拉奇可能率團來台，為美台雙邊經濟對話揭開序幕，或最快本月透過視訊方式進行對話。不過，據了解，雙方目前仍就對話日期及形式進行細部討論，唯一原則是希望在年底前舉行。

另外，美國國務卿蓬佩奧周二表示，為反制中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。法新社稱，華盛頓進一步收緊對中國外交官的限制。

蓬佩奧周二在媒體簡報會中表示，中共長年對北京美國外交人員設下重大障礙，透過不透明審批制度，阻礙美國外交人員執行日常 業務、參與活動，或與中國人士安排會面與交流等。 為反制中方做法，蓬佩奧指出，未來駐美資深中國外交人員若要造訪大學校園，或是與地方政府官員見面，皆須獲得美方許可；由中國使館或領事館在使館外舉辦的文化活動，如果超過50人參加，也須獲得美方許可。

此外，蓬佩奧說，美方也將採取行動，確保中國所有使館及領事館的社群媒體帳號，將被適當標示成中國政府帳號。

蓬佩奧強調：“美方僅僅是要求互惠，美方駐中外交人員所享有的權限，應反映在中國駐美外交人員的權限上，今天的作法將會使美方往此方向大幅邁進。”

美國國務院去年10月曾下令，中國駐美外交人員須報備與美政府、學術或研究人員的會面，中國當時也予以反製做出相同要求。美國國務院新作法預期將會引發新一波美中外交戰，讓雙邊關係更加惡化。