中國紀念抗戰75周年迴避刺激日本

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年向抗戰烈士敬獻花籃儀式在中國人民抗日戰爭紀念館舉行，而日本有媒體認為：抗戰75周年是一個節點，而參加紀念儀式的國家主席習近平沒有發表講演，整個儀式約在10分鐘內結束，可能是在中美對立加深的現實中，照顧到日中關係，迴避刺激日本。

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習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山，同各界代表一起出席儀式。

習近平等在中國人民抗日戰爭紀念館前的平台上肅立。10時整，向抗戰烈士敬獻花籃儀式開始。中國人民解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，全場齊唱中華人民共和國國歌。

日本NNN電視台3日指出：中國把1945年日本投降簽字儀式的翌日9月3日作為“抗日戰爭紀念日”，在70周年的2015年曾舉行大規模的閱兵式，抗戰75周年是一個節點，而參加紀念儀式的中國國家主席習近平沒有發表講演，整個儀式在10分鐘內結束，可能是在中美對立加深的現實中，照顧到日中關係，迴避刺激日本。

時事通信社3日指出：和舉行大規模閱兵的70周年紀念儀式相比大幅度簡化，抑制了在美中對立激化中力圖維持改善關係基調的日本的批判色彩。

習近平3日同俄羅斯總統普京互致賀電，慶祝世界反法西斯戰爭勝利75周年。習近平在賀電中指出，75年前的今天，中國人民抗日戰爭和蘇聯對日作戰的勝利，宣告世界反法西斯戰爭取得最終勝利。在那場遍及亞洲、歐洲、非洲、大洋洲的戰爭中，各國軍隊和民眾傷亡超過1億人，付出人類歷史上最慘痛的代價。