今年中國洪澇災害致使7047逾萬人次受災 經濟損失超2143億元

自北京方面消息，中國應急管理部副部長兼水利部副部長周學文9月3日表示，今年中國洪澇災害較為嚴重，共造成7047.1萬人次受災。

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據中新社報導，周學文在當天召開的國務院政策例行吹風會上就中國防汛救災和災後恢復重建工作情況進行了介紹。他說，“今年中國遭遇了1998年以來最嚴重的汛情，僅次於1998年，防汛救災形勢一度十分嚴峻。”他指出，今年中國雨情汛情多年罕見，進入主汛期以來，共有751條河流發生超警以上洪水，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等大江大河大湖共發生18次編號洪水，長江、太湖發生流域性大洪水，其中長江上游發生特大洪水。

周學文續指，今年洪澇災害較為嚴重，主要災情指標總體呈現“三升、兩降”的特點。它們包括：一是受災人次上升。今年洪澇災害範圍廣，全國28個省份遭受影響，共有7047.1萬人次受災，比近5年同期均值上升17%。二是直接經濟損失上升。洪澇災害持續時間長，一些地方災害程度深，農田、養殖、城鄉工商戶、基礎設施等受損嚴重，直接經濟損失2143.1億元人民幣，較近5年同期均值上升27%。

三是轉移民眾數量上升。全國緊急轉移安置469.5萬人次，較近5年同期均值上升47.3%，為近年來最多。四是死亡失蹤人數下降。堅持以保障民眾生命安全為首要目標，及時轉移受威脅民眾，因災死亡失蹤人口271人，較近5年同期均值下降49.8%。五是倒塌房屋數量下降。洪澇災害造成7萬間房屋倒塌，較近5年同期均值下降57.5%。

周學文指出，目前中國仍處於主汛期，要繼續抓好江河洪水、山洪地質災害和颱風的防禦工作。同樣在當天，中國應急管理部防汛抗旱司司長李坤剛還提出，今年秋季華西秋雨開始時間較常年偏早，雨量總體偏多，秋汛形勢嚴峻，絕不可小視和絲毫懈怠。他提到，從歷史規律看，進入秋季後，中國西南、西北等一些省份降雨連綿，往往導致嘉陵江、漢江、渭河等江河發生秋季洪水災害。