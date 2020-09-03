因報道武漢疫情遭拘 公民記者張展據報健康極差

中國維權人士、公民記者張展今年5月在武漢報導新冠肺炎疫情時與外界失聯。隨後，她被指受上海市浦東新區警方以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。據悉，案件最近已送檢察院審查起訴。根據接近張展的人士披露，她在看守所絕食抗議，目前身體衰弱，需要吊鹽水。

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張展委託的辯護律師戴佩清9月2日在接受自由亞洲採訪時介紹指，不知道張展是否絕食，但表示張展在吊鹽水：“我現在見不到（張展），我問了看守所的（人），看守所說要聽醫生的。（記者問）幹嘛要聽醫生的？醫生說不弔鹽水，我就可以去見。”報導指，據接近張家的人士說，張展在看守所絕食抗議，遭到強制灌食。目前張展的身體狀況極差。張展自2020年2月1日左右去到武漢報導當地疫情，一直在微信、推特、YouTube 等社交媒體平台上直播武漢的現場情況。

報導稱，張展母親委託的律師任全牛表示，他本周日去上海張家，見到了張展的父母親：“跟她爸爸媽媽見了面，簽了委託書。第二天去辦案單位，檢察院說需要（張展）本人簽字確認，不然不讓閱卷。看守所方面，現在會見又難。先要網上預約，幾天以後才能安排會見。本來戴律師預約的是昨天（9月1日）會見張展，看守所取消（會見）的理由是在吊水。我分析可能是因為身體很差，估計走路都困難。”

據悉，張展是繼陳秋實、方斌和李澤華之後，外界已知第4位因在武漢報道新冠疫情而被抓的公民記者。她是居住在上海浦東新區的陝西籍網絡異議人士。她在復旦大學碩士畢業後取得上海戶籍，畢業後即在當地謀職工作，並擔任過律師。

自2019年以來，張展因在微信等網絡平台大量轉發香港反修例運動的視頻及文圖資料，尤其是每天自己撰文發聲，利用行為藝術等為聲援香港舉牌，隨於9月9日被上海警方傳喚，自此失聯，後知其被以涉嫌“尋釁滋事罪”刑事拘留。其父因受警方威脅，故對外拒透其具體信息；2019年11月26日，終獲釋放。據了解，羈押期間，她曾被兩次做強制性“精神病鑒定”。此前被羈押於上海市浦東新區看守所。