法國呼籲美國撤銷對國際刑事法院高級官員制裁

美國宣布對國際刑事法院檢察官本蘇達及一名高級官員實施制裁後，法國周四表示，美國此舉對國際刑事法院及相關國家“構成嚴重侵害”，法國呼籲美國撤銷有關的制裁。聯合國秘書長發言人表示，古特雷斯對美國所做的宣布“表示關切”。

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路透社報道，法國外長勒德里昂周四在一份公告中表示，法國重申對國際刑事法院及其官員的支持，並堅持司法獨立的立場。勒德里昂並呼籲美國“撤銷制裁措施”。

美國國務卿蓬佩奧周三宣布，美國對國際刑事法院檢察官本蘇達及一名高級官員實施制裁，因其決定對阿富汗衝突局勢中出現的涉及美國的被指稱實施的罪行進行調查。

對此，聯合國秘書長發言人杜加里克周四在紐約舉行的記者會上表示，古特雷斯對美國依據美國6月11日發布的有關凍結國際刑事法院相關人士財產的行政命令所做的宣布“表示關切”。

據稱，美國宣布的這項制裁，針對國際刑事法院檢察官本蘇達以及檢察官辦公室管轄權、補充原則和合作司司長法基索·莫喬喬科（Phakiso Mochochoko），其在美國持有的或受美國法律約束的資產將遭到凍結。

聯合國秘書長發言人杜加里克表示，聯合國將持續密切關注事態發生，聯合國和國際刑事法院之間的合作建立在聯大2004年9月13日通過的《關係協定》（Relationship Agreement）的基礎上。他說，“我們將分析這一事態發展對協定的實施可能造成的影響”。

國際刑事法院檢察官於2017年11月請求對有關阿富汗衝突期間可能發生戰爭罪行和危害人類罪行的指稱開啟正式調查。可能的戰爭罪行指稱涉及阿富汗衝突各方，其中也包括美方。 2019年3月，美國宣布，對那些要求國際刑事法院啟動或擴大對美調查的相關人員實施“簽證限制”，並取消了本蘇達的赴美簽證。

國際刑事法院上訴分庭今年3月5日一致決定授權檢察官開始調查法院管轄下的阿富汗衝突局勢中出現的涉及包括美國在內的所有方面的被指稱實施的罪行。隨後，美國政府宣布將對國際刑事法院採取經濟和法律行動，6月11日，作為對上訴分庭裁決的回應，美國總統特朗普批准第13928號行政命令，將對參與調查美軍在阿富汗戰爭中行為的國際刑事法院官員及其家屬實施經濟制裁和入境美國的限制。

該行政命令宣布，除了將吊銷或拒絕向參與調查駐阿富汗或其他地方美軍的國際刑事法院成員發放簽證外，並將制裁“未經美國同意，直接參與國際刑事法院調查、逮捕、拘留或起訴任何美國人員”的人。

根據聯合國1998年通過的《羅馬規約》，國際刑事法院於2002年7月正式成立，負責就種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪進行獨立公正的初審、調查和起訴。

2000年12月31日，美國時任總統克林頓在離任前有保留地簽署了《羅馬規約》，但小布什政府執政後，宣布美國無意成為《羅馬規約》締約國，並正式通知聯合國：美國針對規約的簽字“失效”。