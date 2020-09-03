絕不答應把中共和中國人民切割 習近平怕什麼

中共總書記習近平9月3日在“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年”大會上，說了五個絕不答應，其中一個就是“任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！”人民也這麼想嗎？

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官媒央視網報道：“習近平的這五句話，全場響起五次熱烈掌聲”。五個絕不答應，個個針對美國而去，最關鍵的就是不答應要把中共和中國人民區別開來。微博上的反應，“不答應，就是不答應”，千篇一律，“像韭菜一樣整齊”：“絕不答應!”“霸氣!”“中國人民絕不答應!”“鏗鏘有力!”“絕不絕不絕不會答應! ! !”

微博上的“中國人民”，像機器彈射一般，連多一個字都懶得說。有人說，本來就是按照編好的程式排發，不停地發。

即便如此篩選，也有心不甘情不願的“漏網之魚”比較曲折的表達：

直上九雲天 ：作為一個普通的中國人，被美國人霸凌的機會少，被城管霸凌的機會多。

我是Rock啊 ：中國人民答應房價起飛了？

令狐不快 ：我們不答應的東西多了，問題是有用嗎？自己人坑自己人的事情都不少，我是沒力氣對外巴拉巴拉。

愛的太累69923 ：把牆推了，讓中國網民衝出去，維護中國形象。

小小路人在風中MT ：這些事情問過人民么？

卡洛卡洛卡 ：先把那些冤假錯案平反，和他們的製造者處理掉，再把那些動輒十幾億的大貪污處理掉，再喊口號，這樣才容易被人信服。

俊哥97488 ：別人答不答應又能怎樣？說一萬次，還不如紮紮實實幹它一次，嘴炮沒用。

首席大明白 ：終於用到我了！

搖滾的石頭rock ：能不能先把中印邊境的事情解決一下？

自從美國有意把中國和中共，把中共和中國人民區分的時候，北京似乎意識到了危險，從官媒到中國外交部不厭其煩地辯解中共和中國人民的關係是“魚水關係”。中國外長王毅7月28日乾脆警告美國不要挑撥“執政黨與中國人民的血肉關係”。

中國“央廣網”8月27日一段帖文顯示，中國外交部發言人趙立堅稱：“中國共產黨與中國人民魚水情深，血肉相連，中國人民就是中國共產黨的‘銅牆鐵壁’，誰都別想打破。”

如此一廂情願地代表人民，遭到網民譏諷，“你為刀俎我為魚肉，情深意切”，“什麼意思？要我們做肉盾？”“黨不應該是人民的銅牆鐵壁嗎？”

作為中共最高領導人的習近平出面代表“中國人民絕不答應”，這可能是第一次，也凸顯中共與中國人民的關係這個問題相當嚴重。習近平專門選在一個“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年”的場合說出一連串“中國人民絕不答應”，他是在擔心美國的“離間計”可能會成功吧？7月時出刊的一期『求是』曾引用習近平一句話，共產黨領導一切像“眾星捧月”。“月”就是中共，說那句話時似乎比較得意，但剛剛喊出的這五個“絕不答應”，像聲嘶力竭的口號，像拚命要抓住什麼的感覺。

習近平以決絕的方式表達，五句話的結尾都是“中國人民都絕不答應”，在本台9月3日一條相關報道下面，網民的回答直截了當：“我答應!”“我也答應!”“別代表我，我答應!”“答應，答應，我全家都答應!”“大洪水時，躲去哪了？”

“奴隸主怕奴隸被解放”。“獨裁者總是把人民當奴隸，當炮灰!”“中國人民沒說呀。”“謊言治國的最大特徵，拿人民說事。”“他是否知道把中共與中國人民隔離的是誰？世界第一笨蛋!”

中共怎麼能代表中國人民呢？有網民說，“看中共對中國人自由聲音的封鎖程度，就知道這不是真的，很多中國人是發不出聲的，一不小心就是尋釁滋事罪。”

“中國人民不答應你要讓全世界人民看到中國人民通過什麼方式表達了不答應，這樣才能讓全世界人民心服口服，別總當全世界人民是傻的。”

“大凡是個人都應該會有正確的認知，動輒綁架14億國民，作為邪惡集權政黨苟延殘喘的擋箭牌，實在是卑鄙無恥到極點！你若有如此之自信，請打開國門，看百姓的流向；還民眾言論自由，看讚美從何而來？打破網絡防火牆，讓百姓自由聆聽世界的聲音，你會聽不到底層的吶喊？顫抖吧！獨裁者們！”