美軍報告：中國武警疑「反送中」期間秘密來港

去年的反對修訂逃犯條例運動期間，有數條網民錄得片段顯示，在場警務人員有操普通話口音者，但港府否認有解放軍或中國內地執法人員混入警隊執法；不過，美國國防部報告指出，解放軍駐港部隊去年8月輪換時，可能同時有武警部隊由深圳來港，但未見有部隊從香港撤走。

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然而，報告未有提及武警有否在港執法。根據《基本法》，香港治安由警隊負責，包括公安武警在內的內地部門人員不能在港執法，即使駐港解放軍，亦只能在港府向北京的中央人民政府提出要求或人大常委會宣布香港進入戰爭或緊急狀態下才能出動，否則便是違反《基本法》。

美國國防部周一發表的《2020年中國軍力和安全發展》報告指出，駐港部隊去年8月輪換時，可能同時有武警部隊在晚上經海陸空由深圳來港，但未見有部隊從香港撤走；其後，當局公布輪換的公告亦沒有提及部隊輪換後，駐軍員額和裝備數量與輪換前一致。

報告更指出，在連續多個月的示威當中，中國媒體曾報道解放軍及武警展示防暴、反恐及防災訓練情況。報告未有指出的是，《人民日報》曾於8月29日晚上在微博播出一段武警、公安在深圳舉行防暴聯合練兵片段，期間武警舉起「停止衝擊，否則使用武力」的紅旗，更以廣東話大喊「撤退」，而不是內地常用的普通話，一般評論認為，這似是在警告香港示威者。

另外，報告又指出，中國當局利用俗稱「五毛」的網軍，透過社交媒體散播支持北京的論點，試圖影響輿論，而臉書和推特去年均曾刪除部分與中國有關的賬戶，聲稱該等賬戶涉嫌發放香港示威的假消息。

在去年的反修例運動中，最先爆出可能有中國內地執法人員在港執法的，是8月5日有關防暴警察在大埔驅散示威者的片段中，一名疑似隊長的人指揮說：「來，同志們，嗰邊。」當中，前四個字以普通話叫出來，最後二字則是廣東話，意思是那邊。其後陸續有片段顯示有疑似內地人員在港執法，包括有前線警務人員似乎聽不明白上司用廣東話發出的指示而顯得茫然；而熟悉保安事務的立法會議員塗謹申亦於今年3月向路透社表示，相信香港警隊有把武警帶往示威現場，明顯是在觀察示威者的策略，從而加深對香港情況的了解。不過，港府和警方均否認解放軍和內地執法部門有混入警隊中。