世界重心會向一個中國主宰的亞洲傾斜嗎？

二十一世紀是亞洲世紀，甚至是中國世紀的說法曾經何其盛行，世界重心註定會向一個中國主宰的亞洲傾斜……但是，一些西方學者認為，新冠疫情的發生改變了這一切。

廣告 繼續瀏覽後續

美國傳統基金會亞洲研究中心主任沃爾特.羅曼與法國戰略研究基金會亞洲部負責人瓦萊麗.尼凱在法國『世界報』發表文章指出，關於全球前途的辯論中，西方的終結以及西方自由主義模式的終結似乎再明顯不過；儘管減速，中國經濟增長仍然很強勢，由此掩蓋了這個政體在中共官員與普通人之間存在巨大不平等的缺陷。中國模式以及它的表面上看來源源不斷的無限投資支撐的“一帶一路”似乎不可避免地將要強加於世。

但是，新冠危機推翻了這一分析。全球將向亞洲傾斜，而中國位於亞洲中心的設想將不會實現。這一出現在中國與其體制的性質有相當關聯的疫情暴露了中共政權內部的局限，與其全球第二大強權的身份完全不兼容。貪腐，嚴重不透明，法治缺失更使得在全球貿易佔據主宰地位的中國形象敗壞。

作者認為，新冠疫情同時也向世界暴露了這一完全不顧一切手段把權掌握在黨的手中的政體的外部的虛弱。疫情肆虐，人們看到的卻是北京政權投入到一場效果適得其反的冒險行動，從中印邊界到南海，從香港到新疆，被稱之為“戰狼”的中國外交官不斷地發出挑釁性的聲明，甚至在其最忠誠的盟友面前也毀壞了被視為正面的形象。即使傳統上謹慎的歐洲聯盟，也不斷地針對這一行為舉止難以理解的政體發出警告。

作者認為，在這一背景下，中國有關“多邊主義”的話語很大程度上喪失了可信性，僅僅靠承諾環保進步已遠遠難以滿足巴黎。儘力表現 出良好願望的日本，也在其海域不斷地遭遇中國船艦越來越長時間的挑釁。即使在非洲，第一次敦促中國當局善待他們的僑民。

在作者看來，中國今天尤其是面臨經濟與社會危機的嚴重挑戰，中國唯一的“軟實力”泉源—國際金融行動也比任何時候都受到限制。在另外一個層面，人們發現這個所謂的“技術革新超級強權”，儘管投入巨大，完全還得依賴西方，在美國對中國最優秀的高科技精英集團制裁後，技術資源正在枯竭。

作者認為，不管特朗普及其顧問有多大的缺點，他們明白，列寧主義式的北京政體崇尚的完全是力量對比。現在在亞洲，西方模式，以及遭北京系統性抨擊的普世價值包括民主價值，從理念上取得了勝利，且一直延伸到中國人世界，香港和台灣就是最好的見證。

作者的結論是，新冠疫情留下的印痕到處都是，但它暴露出來的，卻是全球重心向一個被中國主宰的亞洲傾斜絕非命中註定，更非是一個令人希望的選項。如果在全球應對疫情的鬥爭中應該有一個贏家，也許可能將會是歐盟，歐盟善於應用新戰略應對危機，以及其人道價值觀，最終會勝出。