世衛：新冠病毒疫苗普遍接種 至少等到2021年中期

世界衛生組織發言人哈里斯周五表示，世衛預期，新冠病毒疫苗接種至少要到明年中才會普及，她並強調嚴格審查疫苗效力和安全的重要性。另外，聯合國兒會表示，正牽頭運作一項可能是世界上規模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗採購和供應活動。

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法新社消息，哈里斯在日內瓦召開的聯合國簡報會上說，目前所有已進入進階臨床試驗階段的新冠病毒候選疫苗，沒有一支出現已達世衛要求效力的“明確訊號”，也就是至少達到50%。

俄羅斯政府8月核准一支新冠病毒疫苗，但這支疫苗的人體實驗時期還不到2個月，引發一些西方專家質疑它的安全性和效力。

美國公共衛生官員和美國藥廠輝瑞（Pfizer）周四表示，有一支疫苗可能最快10月底就能開始發放接種。時機點正好趕上11月美國總統大選前，而疫情發展很可能是現任總統特朗普能否連任的重要因素。 哈里斯表示：“我們真的不預期會在明年中之前看到疫苗普遍接種。”她還說：“第3階段（試驗）務必要花更長時間，因為我們有必要了解疫苗的保護力和安全性有多高。” 第3階段指的是疫苗研發過程中大規模人體試驗階段。哈里斯並未指明任何特定候選疫苗。

另據報道，聯合國兒童基金會周五表示，該機構正在牽頭運作一項可能是世界上規模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗採購和供應活動。這是由全球免疫聯盟(Gavi)領導的全球新冠疫苗計畫(COVAX)的一部分。

隨着幾種候選疫苗的研發呈現出希望，兒基會將與泛美衛生組織循環基金（PAHO Revolving Fund）合作，牽頭全球新冠疫苗計畫，為92個中低收入國家採購和供應新冠疫苗，而疫苗購買費用將得到全球疫苗計畫“預先市場採購承諾”機制的支持，並為人道主義緊急情況建立緩衝儲備。

此外，兒基會還將擔任採購協調員，支持80個高收入經濟體的採購，這些經濟體已表示有意參加全球疫苗計畫的融資機制，並將從自己的公共財政預算中抽調資金資助疫苗。

兒童基金會將與世衛組織、全球免疫聯盟、防疫創新聯盟（CEPI）、泛美衛生組織、世界銀行、比爾和梅林達·蓋茨基金會以及其他合作夥伴密切合作，開展這一工作。全球疫苗計畫面向所有國家開放，以確保任何國家都能獲得新冠疫苗。

兒基會執行主任福爾表示，這是各國政府、製造商和多邊合作夥伴之間的全力以赴的夥伴關係，以繼續與新冠疫情大流行進行生命攸關的鬥爭。她指出，兒基會正在利用其在疫苗供應方面的獨特優勢，確保所有國家在可以獲得初始疫苗時都能安全、快速和平等地獲得這些疫苗。

兒基會是世界上最大的單一疫苗買家，代表近100個國家每年採購20多億劑疫苗，用於常規免疫和疫情應對。它是全球免疫聯盟的主要採購合作夥伴，在過去的20年裡，該聯盟已經為7.6億多名兒童提供了拯救生命的疫苗，使1300多萬人免於死亡。