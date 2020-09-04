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聯合國/世衛/新冠病毒疫苗

世衛：新冠病毒疫苗普遍接種 至少等到2021年中期

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Results of two early-stage trials of coronavirus candidate vaccines published in medical journal The Lancet on Monday showed signs of training the immune system to recognise and fight the virus without serious side effects.
Results of two early-stage trials of coronavirus candidate vaccines published in medical journal The Lancet on Monday showed signs of training the immune system to recognise and fight the virus without serious side effects. REUTERS - Dado Ruvic
作者： 法廣
8 分鐘

世界衛生組織發言人哈里斯周五表示，世衛預期，新冠病毒疫苗接種至少要到明年中才會普及，她並強調嚴格審查疫苗效力和安全的重要性。另外，聯合國兒會表示，正牽頭運作一項可能是世界上規模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗採購和供應活動。

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法新社消息，哈里斯在日內瓦召開的聯合國簡報會上說，目前所有已進入進階臨床試驗階段的新冠病毒候選疫苗，沒有一支出現已達世衛要求效力的“明確訊號”，也就是至少達到50%。

俄羅斯政府8月核准一支新冠病毒疫苗，但這支疫苗的人體實驗時期還不到2個月，引發一些西方專家質疑它的安全性和效力。

美國公共衛生官員和美國藥廠輝瑞（Pfizer）周四表示，有一支疫苗可能最快10月底就能開始發放接種。時機點正好趕上11月美國總統大選前，而疫情發展很可能是現任總統特朗普能否連任的重要因素。 哈里斯表示：“我們真的不預期會在明年中之前看到疫苗普遍接種。”她還說：“第3階段（試驗）務必要花更長時間，因為我們有必要了解疫苗的保護力和安全性有多高。” 第3階段指的是疫苗研發過程中大規模人體試驗階段。哈里斯並未指明任何特定候選疫苗。

另據報道，聯合國兒童基金會周五表示，該機構正在牽頭運作一項可能是世界上規模最大、速度最快的新冠病毒病疫苗採購和供應活動。這是由全球免疫聯盟(Gavi)領導的全球新冠疫苗計畫(COVAX)的一部分。

隨着幾種候選疫苗的研發呈現出希望，兒基會將與泛美衛生組織循環基金（PAHO Revolving Fund）合作，牽頭全球新冠疫苗計畫，為92個中低收入國家採購和供應新冠疫苗，而疫苗購買費用將得到全球疫苗計畫“預先市場採購承諾”機制的支持，並為人道主義緊急情況建立緩衝儲備。

此外，兒基會還將擔任採購協調員，支持80個高收入經濟體的採購，這些經濟體已表示有意參加全球疫苗計畫的融資機制，並將從自己的公共財政預算中抽調資金資助疫苗。

兒童基金會將與世衛組織、全球免疫聯盟、防疫創新聯盟（CEPI）、泛美衛生組織、世界銀行、比爾和梅林達·蓋茨基金會以及其他合作夥伴密切合作，開展這一工作。全球疫苗計畫面向所有國家開放，以確保任何國家都能獲得新冠疫苗。

兒基會執行主任福爾表示，這是各國政府、製造商和多邊合作夥伴之間的全力以赴的夥伴關係，以繼續與新冠疫情大流行進行生命攸關的鬥爭。她指出，兒基會正在利用其在疫苗供應方面的獨特優勢，確保所有國家在可以獲得初始疫苗時都能安全、快速和平等地獲得這些疫苗。

兒基會是世界上最大的單一疫苗買家，代表近100個國家每年採購20多億劑疫苗，用於常規免疫和疫情應對。它是全球免疫聯盟的主要採購合作夥伴，在過去的20年裡，該聯盟已經為7.6億多名兒童提供了拯救生命的疫苗，使1300多萬人免於死亡。

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