內蒙古巴彥淖爾：將嚴打非法遊行、鼓動罷課等行為

中國內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的中小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材和普通話授課。該事件隨後引發當地蒙古族民眾上街抗議。據悉，位於內蒙古西北部的巴彥淖爾市公安局9月3日發布了《關於依法嚴厲打擊涉國家統編教材使用違法犯罪行為的通告》（以下簡稱《通告》）。《通告》稱，有“別有用心”人士歪曲國家政策，造謠傳謠，煽動、挑唆民眾非法集會、遊行，公安局將依法嚴厲打擊。

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《通告》稱，“教育是民族振興、社會進步的重要基石，推行國家統編教材使用是黨中央重大決策部署，有利於促進民族團結和民族地區進步，有利於構築中華民族共同體意識，有重大戰略意義和深遠歷史意義。”《通告》指，近期部分民眾受到“別有用心”人士煽動、挑唆，在網上發布、轉發有關國家統編教材使用的“不實、有害信息”，甚至“製造傳播謠言”，造成不良社會影響。巴彥淖爾市公安局表示，將依照《刑法》、《治安管理處罰法》、《集會遊行示威法》嚴厲打擊相關犯罪。

據香港01報導，當地公安局還列出了具體犯罪行為，包括：故意歪曲政策，煽動民眾聚眾擾亂社會秩序、衝擊國家機關、擾亂公共場所秩序、擾亂交通秩序；非法集會、遊行、示威以及煽動、策畫非法集會、遊行示威；利用互聯網等散布謠言；故意傷害他人身體、非法限制他人人身自由、故意毀壞公私財物、尋釁滋事，包括阻撓學生上課、鼓動罷課；妨害公務，危害國家安全、公共安全、社會秩序的其他違法犯罪行為。

公安局稱，凡有實施上述違法犯罪行為者，應立即停止違法犯罪並投案自首。對窩藏、包庇犯罪人員或幫助其毀滅、偽造證據，公安局將追究法律責任。警方亦指，歡迎群眾檢舉揭發違法犯罪，對所提供線索一經查實，將給予獎勵，並保護舉報人個人信息及安全。位於內蒙古自治區東部的通遼市公安局曾通過微信公眾號於2日連發7個協查《通報》，懸賞追緝8月30日至9月1日涉及被官方指“尋釁滋事”的“嫌犯”至少138人，同時公布部分人士的臉部照片以及身體特徵描述。

該《通報》還要求民眾如發現這些被追緝者，及時與公安機關取得聯繫，提供線索查證屬實後獎勵人民幣1000元。同時敦促“嫌犯”投案自首。通報並揚言，凡是在公共場所聚集的，公安機關一律徹查。另據了解，位於自治區東南部的巴林左旗公安局4日發布通報稱，“該局依法打擊處理了一名擾亂教學秩序人員，對其處以行政拘留5日的處罰。”通報指出，近日巴林左旗公安局接到群眾舉報線索，“一名男子多次到林東蒙古族中學附近滋事”。

此外，警方提醒，公安機關將對組織串聯煽動滋事、編造傳播網絡謠言等破壞校園安全環境和教學秩序的違法行為一律嚴查嚴處，全面強化學校周邊秩序管控。早前，9月1日晚，內蒙古自治區政府據報召開電視電話會議，會議強調“推進統編教材使用有利於築牢中華民族共同體意識，落實好教材使用是內蒙古必須完成的一項重大政治任務，各級各部門一定要提高政治站位，旗幟鮮明、堅定堅決地落實好黨中央決策部署。”