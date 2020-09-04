專打劫巴黎華人 六名小青年獲刑2-6年

巴黎一家法院星期五以“針對特定族裔實施暴力”判處六名小青年2-6年徒刑，這些人全都生活在巴黎大區，專事搶劫巴黎以及巴黎北郊聖德尼省的華裔。詳情請聽安德烈介紹：

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法庭判處的六人作案時年齡分別在18-21歲之間。2018年8月至10月，六人先後在巴黎市，以及巴黎北郊華人較多的城市La Courneuve， Pantin以及 Aubervilliers等多地犯下十幾起搶劫案，受害華人多達二十餘人。

巴黎北郊的Aubervilliers，屬於聖德尼省，那裡有一個歐洲最大的紡織品進出口平台，大約有一萬多華人在工作。

巴黎檢察官指做案者有一套特定“行動方式”，瞄準的對象無一例外全是華人。作案手段“相當專業”，他們一般都在華人或亞裔出沒的餐館附近伺機下手，首先篩選目標，然後跟蹤，一直跟蹤到受害者家中，暴力毆，脅迫受害人交出錢物。

巴黎檢察官表示，作案人從盯梢到跟蹤，事先有分工，“做案動作快且兇猛”，作案時，“其中一人在車中等候，另外四人走出車外，其中一人專門監視大門及周圍動靜，另外三人暴力打劫”，六人共“行兇做案”15起。

公訴人控告這一團夥犯罪“專門針對特定族裔”，因此具有種族主義特徵，構成加重判刑條件。不過，周四法庭審判時，沒有一位華人受害者出席。而被告則辯稱並未專門瞄準華人，“完全是巧遇”，他們找的目標不過是“開豪車的”。

公訴人還表示，在巴黎北郊聖德尼省，平均每天發生針對亞裔兩到三起偷竊，“今天，華人社團害怕出頭，因為他們成了作案人系統瞄準的對象。”

2016年，49歲的中國人張朝林，就在Aubervilliers遭扒手行兇致死，數千人湧上巴黎街頭，抗議這一“針對亞裔的種族主義”的暴行。