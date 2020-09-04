王毅訪歐引發反面效應

中國外長王毅這次歐洲之行，不知回國後他是如何向習近平彙報成果的，在歐洲這邊看來，至少效果不彰，甚至效果相反。王毅本來是想在中美大對抗無法挽回的格局下，儘力拉近中歐關係，然而終未能奏效，且因戰狼風格難以掩飾，粗話威脅訪台捷克議長，惹惱德法諸國。

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王毅此行應該說是硬着頭皮訪問，他應該知道很不容易說服歐洲與中國站在一邊。中國領導人習近平已放棄了北京的承諾，香港一國兩制五十年不變成為空話，港版國安法強行通過，當局已對香港參與反送中的有影響的人物，包括很年輕的學生下手；新疆維吾爾人遭集中關押的問題，台灣問題，再不要說肆虐大半年的新冠疫情與北京的責任問題，這一切已使得北京與華盛頓的關係敗壞到危險的地步，北京在這個時候派出王毅拉攏雖與美國存在分歧但價值觀一致的歐洲，實在是勉為其難。

王毅不會不清楚這些，他在替習近平執行任務，面子上過得去，就算“圓滿完成歐洲之行”。實質問題不管，重在公關。剛開始還算可以，比如到法國訪問，還見到法國總統馬克龍，而且行了胳膊肘對撞之禮。這次他們談了什麼，法國方面沒有公布具體內容。法國總統馬克龍對北京的態度一向很清楚，早就表明北京試圖通過一帶一路推行霸權。在新冠疫情泛濫，中國開始向世界甩鍋之時，馬克龍清楚地表明，中國當局做了一些“不為人知”的事情。法國外長勒德里昂無論在香港問題，新疆問題等一系列問題上，明確地表明法國的反對態度。但是那張馬克龍微笑着與王毅對撞的照片還是在法國引起了批評，有人評論，王毅訪法實質上可能毫無所得，但是憑這張照片，至少或可以對外顯示他公關成功。

法國政治學者 Antoine Bondaz批評說，這張法國總統與一個蔑視國際承諾、在新疆瘋狂鎮壓，口頭威脅歐盟的國家的代表微笑的合照令人吃驚。作者認為，有一天對中國的幼稚終結的時候，法國的政治家們才會有尊嚴地行動。

王毅訪歐，香港問題，台灣問題如影隨形，王毅訪歐後期，正是捷克參議院議長維斯特齊爾訪問台灣的時候。這位議長的前任本來就有今年訪台的計畫，但遭到中方威脅，今年一月不幸猝逝。他死後，生前遭中方威脅的事情披露了出來，引發捷克人民的反感。這位新議長這次對台灣的訪問頗有點“前仆後繼”。他訪台前公開表示，此行就是要彰顯捷克是一個自由獨立的民主國家。王毅發出威脅後有人評論，“捷克國小骨頭硬，出過哈維爾總統，知道不？”

王毅就這樣又要拉攏歐盟，又要張牙舞爪，本來勉強過得去，結果在最後一站德國翻船了。8月31日和9月1日，王毅在德國不同場合威脅捷克議長，中國政府“不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價”。王毅還稱：“中方必須要告訴捷克參議長，你過線了!” 王毅還指責這位議長“公然為台獨勢力張目”，這是反華勢力的公開的挑釁!

在一個歐盟成員國，罵另外一個歐盟成員國，王毅凸顯了戰狼風格，忘記了起碼的禮儀，挑動了歐盟成員國的神經。德國外長馬斯當面反擊，警告王毅“威脅和恐嚇在歐洲沒有容身之處”，馬斯公開表達了德國政府在香港、維吾爾以及台灣議題上的立場。馬斯重申歐盟立場，還希望中方撤銷港版安全法。就新疆問題，他建議聯合國組織獨立調查團實地調查。

馬斯力挺捷克受到德國輿論激賞。德國『每日鏡報』以“馬斯對中國亮出休止符，讓人懷抱巨大的期望”標題，讚揚他在對華議題上明確表態。馬斯駁斥王毅威脅捷克議長訪台，媒體認為這是在告訴中國外長，“歐盟的對華政策不容挑撥離間”。正好德國現在是歐盟輪值主席國，馬斯也是以歐盟輪值外長的身份說話，他表示歐盟在邊界以外也要捍衛歐洲的價值，成員國在外交政策肩並肩，用互相尊重的態度對待國際上的夥伴，反之也如此，“不能用威脅”。

設想一下，王毅要不是在東道國這麼無禮，馬斯會把話說得這麼透徹嗎？況且德國一向在中國與台灣問題上輕易不太表態。中國揚言報復捷克，歐盟委員會發言人Peter Stano也於九月一日明確表態，不樂見此種外交語言。

斯洛伐克總統查普托娃知悉王毅威脅捷克後，9月1日發推批評中國威脅，明確指出“斯洛伐克支持捷克，歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員國及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受”。捷克則認為王毅說話“太過分”，31日召見中國駐布拉格大使要其作出解釋。

法國總統馬克龍那張與王毅外長微笑的合照雖然受到一些人批評，但王毅威脅歐盟成員國捷克這件事法國也沒有放過。九月1日，法國外交部聲明，任何針對歐盟成員國的威脅都令人無法接受，法國支持捷克。 強調歐中關係應建立在對話、互惠及互相尊重上，這是深化雙邊關係的基本條件。

意大利是王毅訪歐的第一站，意大利外長迪馬約也公開批評了北京的香港政策。此前，意大利議會兩院一再明確譴責北京和香港政府的鎮壓行為，認為違反了法治、基本自由和自治區的國際協定。

至於王毅，他在結束訪歐之際對新華社聲稱，他和出訪的歐洲五國達成抵制單邊主義行徑，反對分裂“脫鉤”、維護中歐關係並妥善管控分歧等三個共識。他聲稱，五國都高度重視與中國的關係，都希望重啟和中國的交往合作，雲雲。