華府疫情減緩 第一夫人梅拉尼婭宣布白宮將於12日重新開放供民眾參觀

華府新冠疫情減緩，白宮因疫情暫停開放近半年後，第一夫人梅拉尼婭·特朗普(Melania Trump)辦公室宣布：將於12日重新開放白宮供民眾參觀。

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白宮表示：為確保所有訪客的安全和健康，白宮已實施與聯邦政府、州府和地方政府一致的防疫規定：兩歲以上的所有訪客都要遮住面部，保持社交距離；白宮也會在出入口及參觀路線的地上貼標示，提醒民眾遵守規定，此外也會提供手部消毒液。

白宮表示：國家公園管理局(National Park Service)、美國特勤局(U.S. Secret Service)及白宮官員也會在導遊過程中戴面罩、手套，並與訪客在安全距離下互動。

與以往一樣，計畫參觀白宮的美國公民需提前至少21天向所在州的國會議員申請，外國公民需向所在國的美國大使館申請。美國公民需攜帶有效的護照、駕照或軍人證件，非美國公民需攜帶有效護照等。

白宮指出，目前允許參觀的時間為每周五和周六的上午8時至11時，且訪客人數限制在原來的18%。

擁有白宮、國會大廈和眾多歷史建築與博物館的美國首都華盛頓歷來是熱門旅遊城市。華府旅遊局(Destination DC)2日公布最新預測指出，受新冠疫情影響，華府旅遊業十年來首次遊客訪問量銳減，今年預計有1100萬國內遊客來華府旅遊，比去年少了一半。但華府旅遊局長弗格森(Elliott Ferguson)表示，他仍然相信華府是一座有吸引力的城市，因為當地嚴格遵守公共衛生防疫規定，也因此比其他目的地更安全。他以今年在白宮附近新增的“黑人的命也是命廣場”(Black Lives Matter Plaza)舉例，指華府新增的旅遊景點也有機會吸引更多遊客。