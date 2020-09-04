被拘押19個月首見律師 楊恆均：我是清白的，將抗爭到底

澳大利亞籍華裔作家楊恆均的友人最新介紹指，楊案的代理律師9月3日首度被允許與在中國被拘押長達19個月的楊恆均會面。據悉，楊恆均在會面中否認對他的犯罪指控，誓言將“抗爭到底”，並稱他拒絕作虛假供認。

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楊恆均的友人、悉尼科技大學教授馮崇義向路透社透露稱，楊案的律師周四獲准到北京的拘留設施與他會面。楊恆均通過律師向家人表示，“我是無辜的，我會抗爭到底。我絕不會承認我沒做過的事。”楊恆均案的辯護律師尚寶軍與莫少平當天一併與楊本人進行了會見。尚寶軍隨後在接受德國之聲採訪時表示，楊恆均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法。尚寶軍說，“楊先生否認了當局的指控，他認為自己沒有犯下間諜罪。”

報導稱，楊恆均還跟尚寶軍跟莫少平說，他被關押期間遭到訊問的次數非常多，有時會被強迫戴着手銬與蒙眼接受訊問。但楊恆均透過律師向家人傳達一個訊息，“我絕不會承認一件我沒做過的事。”在新冠疫情爆發前，澳大利亞與中國的領事協議規定澳大利亞每個月申請與楊恆均會面一次。尚寶軍在採訪中表示，楊恆均昨日出席會面時，他手上被戴上手銬、臉上帶着口罩、眼睛戴着眼鏡及護目鏡。

報導稱，尚寶軍說，“他帶着防護的護目鏡、也戴着近視眼鏡，還有戴着口罩跟手套，我們看不太清楚他的表情，大概看上去我們也不太確定他的身體狀況，但精神狀況還算可以。”另據英國《衛報》報導，直到楊恆均被准許會見律師的前幾天，他仍在接受訊問。楊恆均稱，“他經歷了超過300場訊問，有時在半夜裡一連數小時，審訊他的人超過30人。”他指，“並不一直清楚他們代表的是哪一個部門。”

報導指，楊恆均說，“審訊他的人每次訊都問他相同的問題，而訊問每天可長達5小時，並持續20天。”他指，問題的內容包含其在澳大利亞、美國與中國從事的政治活動。報導還提到，楊恆均目前與另外四個人共同關在一個牢房內，牢房內燈是24小時開着的。他在牢中可以獲取食物和水，也能買書來看。他睡在一個木製的平板上，一周能洗澡兩次。楊恆均介紹稱，自己目前身體健康尚可，不過他之前一直有血壓與前列腺的問題。他說自己感到“非常與世隔絕”。

此前，中國外交部曾在今年3月告訴澳大利亞駐北京大使館，楊恆均已承認對他的間諜罪指控，但楊恆均本人卻堅決否認曾坦承犯罪。他說，“我希望能上法院，我當時擔心中國政府在沒有（本土）媒體報導我的案件的情況下，會編造出這樣的論述。他們不能製造這樣的謠言，因為我沒有坦承犯下任何罪行。”楊恆均稱，他被關押19個月是個不公正且濫用司法程序的行為。他說，“我是清白的，而這一切都是政治迫害。”

尚寶軍還告訴《衛報》指，與楊恆均在周四的會面持續了一個小時出頭。他說，“我問楊是否接受對他的間諜罪指控，他則給予了否定的回答。我們不確定下次再見他將是什麼時候，但我們已經遞交了申請，希望下周一能成行。”據悉，律師現在到看守所會見被告必須出示核酸檢測證明，而這個證明一般都只有七天的有效期件，所以他們希望能在下周二 (9月8日) 核酸檢測證明到期前，再次會見楊恆均。

《衛報》報導指，消息人士今年稍早曾向該報透露稱，中國當局對楊恆均進行“全面隔離”，“希望藉此來讓他崩潰”。他被指無法打電話、無法與外界聯繫、無法與澳大利亞使館的人聯繫。他也無法收到家人或朋友傳來的訊息。報導還稱，“楊恆均不斷被告知他將被處死，而他的國家拋棄了他，他的家人與朋友也背叛了他。”據了解，現年55歲的楊恆均去年1月由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走，至今年3月被正式起訴間諜罪。

事實上，楊恆均並非唯一一位目前被中國政府關押的澳大利亞公民。近日，為中國環球電視網（CGTN）工作的澳籍主播成蕾也在北京被拘捕。此外，澳大利亞演員吉萊斯比（Karm Gilespie）因跨國販毒罪名被判死刑，但他朋友稱吉萊斯比是被設計陷害的。今年七月，澳大利亞政府更新了澳大利亞公民去中國的旅遊訊息，警告澳大利亞公民在中國可能面臨被關押的風險。