被指配合中國審查制度 蘋果聲明維護言論自由

被一些非政府組織指責“配合北京的審查制度”，美國“蘋果”公司作出澄清，保證捍衛言論自由，即使遇到“衝突”也將以“國家法律”為上。

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法新社報道，蘋果公司受到一些非政府組織及投資者指責，指其“屈從於北京的壓力並配合中國的審查制度”。在今年二月舉行的行政會議上，蘋果公司因“其言論自由政策”受到質疑。對此，Apple周五發表一份聲明稱，信息自由流通對一個社會至關重要。

英國《財經時報》周五披露的蘋果公司這份聲明強調，如果某國家法規與國際普世人權標準衝突，他們會依照更高的標準，在出現價值觀相左的情況下，蘋果將在尊重國家法規的同時尋求尊重國際認可的人權原則。

Apple 這份長達四頁的聲明表示，蘋果公司致力尊重每個人的人權，包括其員工、供應商、合約夥伴和顧客，並且會遵守“聯合國企業人權指導原則”。

蘋果公司的聲明中並未有提及具體的國家，不過，蘋果的有關聲明得到多個曾呼籲蘋果保護人權的非政府組織的稱讚。這些非政府組織曾呼籲蘋果中文App Store中停止阻止下載翻牆服務軟件VPN。

一些人權活動人士曾發起抗議活動，抗議蘋果為了經濟利益而配合中國的言論審查，剝奪中國用戶下載“翻牆”VPN服務軟件的權利、並刪除香港抗議者所使用的即時地圖軟件等。

據稱，2017年，蘋果承認在中國區的網絡應用程序商店撤下六百多個可助用戶“翻牆”的VPN服務軟件，招致人權團體的強烈譴責。蘋果並在中國壓力下，阻止中國用戶從外國新聞機構下載應用程序，包括“紐約時報”、“自由亞洲電台”、“西藏之聲”等，更將中國區用戶的雲端資料存於中國。 而被北京形容為“協助香港示威暴力抗議”的手機應用程序“HKmap.live 即時地圖”也遭蘋果公司下架，引發更大爭議。