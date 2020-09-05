中印防長會晤後次日互指對方侵略 邊界局勢兇險

9月2日，一架印度戰鬥機在拉達克地區山脈上空飛行。中印軍人6月份發生流血衝突的班加湖就位於這一地區。

中印兩國防長周五會晤後次日，互相指責對方應對新近邊界發生的嚴重衝突負有直接責任。雙方正在邊界大量集結軍力，局勢兇險。

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中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格周五利用在莫斯科出席上合組織會議之際舉行了六月流血衝突以來雙方最高層級的會晤，當時雖然雙方表示將致力於緩和局勢，但是次日，各自以文告形式互相控告對方破壞邊界現狀。

印度與中國自六月以來在班公湖一帶發生45年罕見的流血衝突，雙方士兵肉搏，導致印度一方20名軍人死亡，中方對自己的死亡數字一直保密。

雙方軍隊上星期在該地區爆發新的衝突，印方指責中國軍隊試圖入侵拉達克東部的班公湖附近屬於印度的領土。中國軍方西部戰區司令部則稱印度軍隊8月31日“再次越過邊境實際控制線，故意發起挑釁”。

8月31日，印度官員指印軍成功阻止解放軍人員“佔領”一個高地，同日中方則否認越過實際控制線。印度政府發表聲明指，中國軍人上周六違反協議，在拉達克地區班公錯湖南岸採取“改變現狀的行動”。聲明又說，印方軍隊人員“先發制人”，並採取措施“鞏固我方的位置，同時挫敗中方嘗試單方面改變現狀的意圖”。印度網絡還爆出“印軍收回一處高地”，軍人們連環慶祝的場面。

雙方的對峙再次緊張起來，雙方防長就是在這一背景下會晤的。

新德里與北京互指對方對六月以來的嚴峻情勢負責，自那時起，雙方軍隊在邊境地帶大幅增兵，人數數以萬計。

根據法新社報道，印度防長周六在一則文告中稱，中國在邊境地帶大批陳兵，中國軍隊的行為非常富有挑釁性，他們試圖單方面改變現狀，這一切都違反了雙方之前達成的協議。

印度防長補充，新德里希望通過談判解決邊界問題，但是，與此同時，請不要對印度保衛領土完整和主權的決心有任何懷疑。

中國防長魏鳳和也使用了毫不妥協的口吻，他稱，目前中印邊界局勢緊張的原因和真相十分清楚，印度必須完全承擔責任。

這位防長補充說，““中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整””，他呼籲印度方面強化對邊界武裝力量的控制，防止任何導致緊張升級的行為。

為了不與中國軍隊一起出現，印度軍方取消了參與上合組織的軍事演習。印度同時越來越藉助於經濟手段，比如禁止眾多的中國應用，凍結中國企業參與5G基礎建設等。