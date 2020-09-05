臉書稱將封鎖一名患絕症法國男子死亡視頻直播

臉書(Facebook)周六表示，將封鎖一名法國患絕症男子的死亡過程直播。法新社報道，法國男子阿蘭·科克（Alain Cocq）因患 不治之症，要求安樂死遭拒絕，他決定在臉書上直播自己的死亡過程。

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報道稱，57歲的科克患有罕見的非常痛苦的疾病，他周五夜間宣稱已拒絕進食、飲水和接受治療。

住在第戎的科克在臉書上寫道：“救贖之路已經開始，相信我，我對此充滿快樂。”他並表示，“我知道等待我的日子會很艱難，但是我做出了決定，我很安詳。”科克希望以“有尊嚴地結束生命”表達對法國法律缺乏臨終關懷的不滿。

不過，臉書在周六中午封鎖了有關視頻直播。臉書發言人向法新社表示，“雖然我們尊重用戶的決定，但在諮詢有關專家後，臉書決定禁播阿蘭 科克的直播視頻，因為依照我們的規定，平台上不得出現企圖自殺的鏡頭。”

據稱，科克曾此人向總統馬克龍救助，要求幫助他“安樂死”，並授權他的醫生協助“自殺”。馬克龍在給予患者“關懷”和尊重的同時拒絕了科克的請求，馬克龍表示，這種做法“在法國目前是不允許的”。

據科克的代理人，支持殘疾人協會副主席索菲·梅傑貝格（Sophie Medjeberg）告訴法新社，“目前有四個熟識他的護工，以及他的家人，包括他的妹妹和非常親密的朋友，輪流守護在他的床邊。